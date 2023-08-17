الزهور يضم مهند شعبان بطل الخماسي الحديث وأول المتأهلين لأولمبياد باريس

وقع نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش عقدًا مع بطل الخماسي الحديث مهند شعبان أول لاعب يتأهل لأولمبياد باريس 2024 في لعبته والمصنف الأول عالميًا في صفقة هامة وقوية ليصبح شعبان أول لاعبي الزهور المؤهلين للأولمبياد.

وتم توقيع العقد في المقر الرئيسي لنادي الزهور بمدينة نصر بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي، والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي:

المستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي، والمحاسب علي عادل أمين الصندوق، والأستاذ محمد مطيع سكرتير عام النادي، والمهندس أحمد أسامة، و اللواء حازم حسن، والدكتورة مي فارس، والمهندس مؤمن عادل ، وكابتن ياسر حفني، والدكتورة نشوى النحاس، والأستاذة يارا هشام، بالإضافة المدير الفني لأكاديمية الخماسي الحديث بنادي الزهور احمد صبحي.



ويعد "مهند" أحد أبرز لاعبي الخماسي الحديث خلال الفترة الماضية خاصة بعدما قدم آداء أكثر من رائع خلال نسخ كؤوس العالم لعام 2023 ليحجز ثالث مقعد لمصر في أولمبياد باريس، والأول للخماسي الحديث، عقب فوزه بالميدالية الذهبية في نهائي كأس العالم يونيو الماضي بتركيا على حساب الإنجليزي "جوزيف تشونج" صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو، والذي سقط أمام البطل المصري قبل خطوات قليلة من خط النهاية.

ويحتل مهند شعبان صدارة التصنيف العالمي برصيد 195 نقطة ويأتي “تشونج” صاحب 178 نقطة في المركز الثاني، قبل البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي صاحب فضية الأولمبياد الأخيرة في طوكيو.

وأكد محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور ان انضمام مهند شعبان لصفوف نادي الزهور هو اضافة قوية لرياضة الخماسي الحديث بالنادي مؤكدًا على دعمه الكامل والعمل علي توفير جميع رغباته ليصبح تركيزه كاملًا على جلب البطولات واعتلاء منصات التتويج.

وأضاف الدمرداش أن مجلس إدارة الزهور سيقوم بتوفير جميع متطلبات "مهند" خلال الفترة القادمة خاصة وانه على أعتاب خوض بطولة العالم للخماسي الحديث بعد أيام قليلة.

وأشار الدمرداش إلي أن انضمام "شعبان" لصفوف نادي الزهور يعد خطوة كبيرة لوضع اسم الزهور علي خريطة بطولات الخماسي الحديث لما يتمتع به اللاعب من قدرات فنية عالية خاصة بعد انتشار اللعبة بشكل كبير بين أعضاء النادي خلال الآونة الاخيرة.

ومن جانبه قال شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أن انضمام مهند شعبان لصفوف الزهور هو أثراء للعبة الخماسي الحديث بالنادي مؤكدا أن وجود بطل مثل مهند بفريق النادي سيساهم بشكل كبير في انتشار اللعبة داخل اسوار النادي.

وأوضح العريان أن انضمام مهند شعبان لصفوف الزهور هو حافز كبير للاعب قبل التوجه لبطولة العالم يوم الأحد المقبل .

وأضاف العريان أن تواجد لعبة الخماسي الحديث داخل نادي الزهور تعطي ثقل وتوسع كبير للرياضة في مصر متمنيا التوفيق لابطال النادي في اعتلاء منصات التتويج بالبطولات المختلفة للاتحاد خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه عبر مهند شعبان عن سعادته بالانضمام لصفوف نادي الزهور مؤكدًا أنها خطوة كبيرة في مشواره الرياضي خاصة وأن النادي يتمتع بجميع المقومات التي يحتاجها خلال الفترة القادمة في اطار استعداداته لخوض أولمبياد باريس 2024 لما يمتلكه النادي من بنية تحتية رائعة ومميزة.

واوضح شعبان أن نادي الزهور يمتلك ميزة قوية وهي تواجده بين المشرفين علي اعداده لخوض أولمبياد باريس داخل أسوار النادي حيث يتواجد ياسر حفني مدربه الشخصي كعضو مجلس إدارة بالنادي ومشرف على اللعبة الي جانب تواجد محمد نجاح المعد البدني الخاص به كمدير اللياقة البدنية بالنادي وتواجد مدربه أحمد صبحي مديرا فنيا لأكاديمية الخماسي الحديث بالنادي.

ويعتبر “شعبان” هو فرس الرهان للخماسي الحديث المصري بجانب باقي أعضاء المنتخب الوطني ،لمواصلة التواجد على منصة التتويج الأولمبي بعد إنجاز “الجندي” ،خاصة بعد نتائجه الرائعة خلال سلسلة كؤوس العالم بالعام الحالي.

ويستعد المنتخب المصري للخماسي الحديث للكبار للمشاركة في بطولة العالم، والمقررة يوم 21 أغسطس القادم في مدينة باث البريطانية.