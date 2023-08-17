فيضانات تجتاح مطار فرانكفورت الألماني (شاهد)

تعرضت العديد من المدن الواقعة غرب ألمانيا، مساء أمس، لموجة من الطقس السيئ من عواصف وأمطار غزيرة أدت إلى تعطيل حركة الطرق والرحلات سواء البرية أو الجوية.

ووثق مقطع فيديو، متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، اليوم الخميس، لحظة اجتياح مياه الفيضانات مطار فرانكفورت الألماني تسببت في تعطل عدة رجلات جوية.

وأدت الفيضانات لتجمع المياه على مدرجات هبوط الطائرات، ما أدى إلى عدم تمكن بعض الركاب من النزول من الطائرات التي هبطت بالفعل.

تعطل الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت الألماني بسبب الفيضانات

وأعلن الموقع الرسمي لمطار مدينة فرانكفورت الألمانية تعطل الرحلات الجوية في فرانكفورت وإلغاء إجمالي 70 رحلة جوية، بسبب تعرض وسط ألمانيا لهطول أمطار غزيرة وصواعق.

وذكر موقع دويتشه فيله الإخباري الألماني، اليوم الخميس، أن الفيضانات أدت لتجمع المياه على مدرجات هبوط الطائرات، ما أدى إلى عدم تمكن بعض الركاب من النزول من الطائرات التي هبطت بالفعل.

من جانبه أكد متحدث باسم المطار أنه تم توقف الخدمات الأرضية لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار.

ويُشار إلى أن أكثر من 23 رحلة وصول كان مخطط لها حولت مسارها بعيدا عن فرانكفورت بسبب حظر الطيران الليلي والفيضانات.

وبحسب التقديرات الأولية لمطار فرانكفورت، فقد تأثر أكثر من ألف راكب بسبب الأحوال الجوية.

وأعلنت السلطات الألمانية، إلغاء عشرات الرحلات فى مطار فرانكفورت جراء الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق فى البلاد.

وأفاد المطار - على الموقع الإلكتروني حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية - بأن كميات كبيرة من المياه تجمعت على مدرج المطار وتم تعليق المناولة الأرضية لأكثر من ساعتين، مشيرا إلى أنه تم إلغاء نحو 70 رحلة جوية فيما تم تحويل 23 رحلة متجهة إلى فرانكفورت لمطارات أخرى.

وأشارت القناة إلى أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت الشوارع في بعض المناطق جنوب غرب ووسط ألمانيا، كما تم إنقاذ أشخاص من سياراتهم حيث غمرت المياه العديد من الأنفاق على الطرق السريعة.

https://www.youtube.com/shorts/M5eqCnoxIDc?feature=share