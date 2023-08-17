ضحايا في سقوط طائرة على طريق عام بماليزيا (فيديو)

تعرضت طائرة صغيرة على متنها ثمانية أشخاص، للتحطم اليوم الخميس، بطريق عام في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الخميس، لحظة سقوط الطائرة في شارع عام بالعاصمة الماليزية.

ويظهر الفيديو لحظة سقوط الطائرة على الأرض وتحطمها.

وفاة 10 أشخاص جراء حادث تحطم طائرة

وفي سياق آخر، أفادت تقارير إعلامية فى ماليزيا اليوم الخميس، بوفاة عشرة أشخاص على الأقل جراء حادث تحطم طائرة وسقوطها على طريق سريع بالقرب من مدينة "شاه علم" بولاية "سيلانجور".

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن قائد شرطة ولاية "سيلانجور" حسين عمر خان قوله إن الحادث تسبب في مقتل عشرة أشخاص على الأقل، بينهم ثمانية كانوا على متن الطائرة وشخصين آخرين كانا على الأرض.

وأضاف أن رجال الإطفاء والإنقاذ تمكنوا من إخماد الحريق الناجم عن تحطم الطائرة في غضون 10 دقائق، مشيرا إلى أن عملية جمع رفات الضحايا جارية في الوقت الحالي وسيتم نقلها إلى مستشفى للخضوع للفحص وتحديد الهويات.

بدروها، قالت هيئة الطيران المدنى الماليزية - في بيان صادر عنها - إن الطائرة كانت في طريقها من مطار "لنكاوي" الدولي إلى مطار "السلطان عبد العزيز شاه" عندما وقع الحادث.

وأشارت الهيئة إلى أن برج مراقبة الحركة الجوية في منطقة "سوبانج" رصد أدخنة كثيفة متصاعدة من موقع الحادث، ولكنه لم يتلق أي نداء استغاثة من الطائرة المنكوبة.

https://www.youtube.com/shorts/tOZ57ZQ2x7Q?feature=share