استمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون، سواء تعدي على أراضٍ زراعية، أو محاولة للبناء بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة كافة والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأنشاص الرمل، حملة لإزالة منزل بالدبش الأبيض بقرية عرب تل الجراد بقرية أنشاص على مساحة ١٠٠ متر، وتمت الإزالة كلياً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ إزالة لغرفة مخالفة بالدبش الأبيض داخل الحيز العمراني بمنطقة الدوكار ببندر بلبيس على مساحة ٣٠ مترًا، وتمت الإزالة وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز الزقازيق تم تنفيذ إزالة حالة بناء سقف بلكونة بدون ترخيص بحي المستشارين بالدور الثاني عشر علوي، وتطبيق القانون على المخالفين.

وبمركز أبوحماد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة، تم إزالة سور بطول ٢٠ مترًا بعمريط، وتطبيق القانون على المخالفين.

وبمركز مشتول السوق تم إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، عبارة عن سور على مساحة 4 قراريط بطول 80 مترًا بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.