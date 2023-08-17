مُقلد صوت أردوغان في قبضة المخابرات التركية.. استخدم الذكاء الاصطناعي

رغم الفوائد التي عادت على البشر من تقنية الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام المعقدة، إلا أن رجلًا تركيًا قرر أن يستخدمها بشكل آخر اعتقد أنه مفيد ولكنه انقلب عليه بشكل سيئ.

استخدم الرجل التركي تقنية الذكاء الاصطناعي لتغيير صوته ليشبه صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف النصب على المواطنين.

وتتبع جهاز المخابرات التركي، الأمر وتوصل إلى أن المواطن حاول الاحتيال على رجال الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين، من خلال تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الرجل حاول جني الأرباح من خلال محاكاة صوت أردوغان

وبعد تحريات المخابرات التركية تبينت أن الرجل حاول جني الأرباح من خلال محاكاة صوت أردوغان، والاتصال ببعض رجال الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين.

كما اكتشفوا أن الرجل اتصل برجال الأعمال من أكثر من 10 خطوط مختلفة تم شراؤها لمواطنين أجانب، وبعد التحريات حددت المخابرات التركية هويته وموقعه.

ألقت المخابرات القبض على الرجل، وتم تسليمه إلى الوحدات الأمنية، وطالبت السلطات من المواطنين بتوخي الحذر ضد مثل هذه المحاولات في نطاق الجرائم الإلكترونية، وذكرت أن التدابير ضد الاحتيال الصوتي والهوية ستستمر في الزيادة.