عاجل
الحكومة تعلن تثبيت أسعار الكهرباء حتى أول يناير 2024 السعودية توجه دعوة للرئيس الإيراني لزيارة الرياض (شاهد) تأييد سجن أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش بفتيات الجامعة الامريكية ده قلبي ده.. حماقي يطرح رابع أغانيه الصيفية الحكومة توافق علي اتفاقية صندوق النقد العرب والاتفاق الكندى لتعزيز الزراعة الذكية
الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مُقلد صوت أردوغان في قبضة المخابرات التركية.. استخدم الذكاء الاصطناعي

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رغم الفوائد التي عادت على البشر من تقنية الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام المعقدة، إلا أن رجلًا تركيًا قرر أن يستخدمها بشكل آخر اعتقد أنه مفيد ولكنه انقلب عليه بشكل سيئ.

 

استخدم الرجل التركي تقنية الذكاء الاصطناعي لتغيير صوته ليشبه صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف النصب على المواطنين.

 

وتتبع جهاز المخابرات التركي، الأمر وتوصل إلى أن المواطن حاول الاحتيال على رجال الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين، من خلال تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 الرجل حاول جني الأرباح من خلال محاكاة صوت أردوغان

وبعد تحريات المخابرات التركية تبينت أن الرجل حاول جني الأرباح من خلال محاكاة صوت أردوغان، والاتصال ببعض رجال الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين.

 

كما اكتشفوا أن الرجل اتصل برجال الأعمال من أكثر من 10 خطوط مختلفة تم شراؤها لمواطنين أجانب، وبعد التحريات حددت المخابرات التركية هويته وموقعه.

 

ألقت المخابرات القبض على الرجل، وتم تسليمه إلى الوحدات الأمنية، وطالبت السلطات من المواطنين بتوخي الحذر ضد مثل هذه المحاولات في نطاق الجرائم الإلكترونية، وذكرت أن التدابير ضد الاحتيال الصوتي والهوية ستستمر في الزيادة.

مواد متعلقة

قائد فرقة BTS يسيء للإسلام.. محبوه يحرقون صوره ويطالبونه بالاعتذار

قمر صفر يزين السماء الليلة.. ترقبوه

سويلم يوجه باستمرار الدعم الفني للمزارعين للمشاركة في إدارة وصيانة الري الحديث

علام يؤدي واجب العزاء في والدة جمال الشخيبي نقيب محامي حلوان

الخارجية السعودية تدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس

المشاعر الصادقة لا تعترف بالوقت.. كلب يقطع التدريبات ليعانق صديقته (فيديو)

لحظة غروب مثيرة.. جحيم يطل من السماء (فيديو)

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس سانت كاترين والقاهرة