ضبط 2250 كجم سماد يوريا مدعم و350 علبة سجائر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية، المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

شنت إدارة تموين فاقوس، برئاسة محمد سليمان، وبمشاركة مفتشي الإدارة، حملة تفتيشية على المحال والمنشآت التجارية وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير المحاضر الآتية:

تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب المحال التجاريه لقيامه ببيع سماد اليوريا محظور تداوله، في السوق السوداء، وتم التحفظ على عدد 45 شيكارة، زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي 2250 كيلو، حوالي 2 طن و250 كجم.

وتحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لبيع مواد دهانات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 3 جراكن بويات لاكية.

وتحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب المحال التجارية لامتناعه عن بيع السجائر، وتم التحفظ على 35 قاروصة بإجمالي 350 علبة سجائر.

وفي سياق متصل قامت الحملة بالمرور على المخابز البلدية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت الحملة عن تحرير تقارير إثبات حالة ضد بعض أصحاب المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية.