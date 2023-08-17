رئيس مركز أبشواي بالفيوم يستقبل وفد كنيسة مارجرجس

استقبل المهندس خالد فراج، رئيس مركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان الوحدة المحلية، وفدًا من كنيسة مارجرجس بمدينة أبشواي.

وكان على رأس وفد الكنيسة القمص بولا النقلوني، وكيل مطرانية الفيوم لمراكز أبشواي، ويوسف الصديق واطسا، يرافقه القمص لوكاس عزت والقس نوح عطية.

وفد الكنيسة يقدم التهنئة لرئيس مركز ومدينة أبشواي بتوليه منصبه

جاءت زيارة وفد الكنيسة لتقديم التهنئة لرئيس مركز ومدينة أبشواي بمناسبة توليه رئاسة المركز والتأكيد على استمرار التعاون المشترك لما فيه الخير لصالح مركز ومدينة أبشواي.

وقال رئيس المركز إن التواصل والترابط الدائم بين أبناء مركز أبشواي يدفع مسيرة التنمية إلى الأمام نحو رؤية مصر 2023 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، وأنه يرحب دائمًا بالنقد البناء، والحوار الهادف الذي يصل إلى وضع الحلول للمشكلات كافة التى تواجه المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد موسى، نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب فوزي عيد، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندسة نسرين محمد، سكرتير عام المركز، والمهندس أحمد محمود، مدير المكتب الفني، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أصدر قرارًا بحركة تنقلات داخلية موسعة، شملت ندب المهندس خالد أحمد فراج، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

وشملت الحركة رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، وذلك لضخ دماء جديدة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن "فراج" كان يشغل مناصب عدة فى الإدارة المحلية بالفيوم، ومنها رئاسة حى غرب مدينة الفيوم، والقيام بأعمال رئاسة حى غرب الفيوم، ورئيس الوحدة المحلية بالناصرية، حتى تولى رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا عام 2020، وظل يشغل منصبه حتى تم ندبه اليوم رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي خلفًا للمحاسب مراد عبدالقادر مسعود، الذي تم ندبه رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملف النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، وملفي التصالح، والتقنين، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي، مشددًا على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المراكز والتفانى في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات.