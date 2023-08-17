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الخميس 17 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مسنة تحتفل بعيد ميلادها الـ90 بطريقة مجنونة (فيديو)

مسنة تحتفل بطريقة
مسنة تحتفل بطريقة جنونية

 احتفلت مسنة بريطانية بعيد ميلادها التسعين، مع أبنائها وأحفادها بطريقة جنونية وخطيرة، إذ قامت بالقفز المظلي من على ارتفاع 12 ألف قدم.

 

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 ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الخميس، لحظة الاحتفال الجنوني للمسنة البريطانية برفقة حفيدتها وهي تحتفل بالقفز المظلي.

ويظهر الفيديو سعادة المسنة البريطانية برفقة حفيدتها لمواصلة تحقيق طموحاتها.

 

 وأرادت المسنة البريطانية بهذا الاحتفال التأكيد على أنها ما زالت تتمتع بصحة جيدة، وأنها تستطيع مواصلة هواياتها في هذه الحياة على الرغم من تقدمها في العُمر.

 

وبحسب موقع العربية، فإن هيلاري أوكسلي احتفلت بعيد ميلادها التسعين بالقفز المظلي من على ارتفاع 12 ألف قدم وكانت بصحبة حفيداتها، وأكملت الجدة القفزة على أفضل وجه ودون أية مشاكل أو متاعب.

 

وقد احتفلت الجدة "أوكسلي" بعيد ميلادها الثمانين قبل 10 سنوات بنفس الطريقة، ونفذت قفزًا مظليًا في الهواء بنجاح ودون أي معوقات.

 

وكانت عملية القفز المظلي من على ارتفاع 12 ألف قدم تم ترتيبها للجدة من العائلة كهدية عيد ميلاد مفاجئة، وانضمت إليها أيضًا اثنتان من حفيداتها في القفز.

 

وقالت الجدة أوكسلي في نهاية عملية القفز مازحة إن "المرة الأولى كانت أكثر سهولة وأقل تعقيدًا"، في إشارة إلى أن القفزة التي نفذتها قبل 10 سنوات احتفالاً بعيد ميلادها الثمانين.

 

وعلقت هيلاري في أعقاب قفزتها الثانية: "الإنسان يعيش مرة واحدة"، في إشارة إلى سرورها من عملية القفز وطريقة الاحتفال الاستثنائية بعيد ميلادها.

 

 

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