متحف سوهاج القومي يحتفل بالذكرى الخامسة لافتتاحه

بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 5 أعوام على افتتاح متحف سوهاج القومي، والذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، نظم المتحف معرضًا أثريًّا مؤقتًا لمدة شهرين تحت عنوان "متحف سوهاج بين الماضي والحاضر".

أوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المعرض يسلط الضوء على مجموعة متميزة من مقتنيات المتحف التي تروي التاريخ المصري القديم، الذي شكل جزءًا مهمًا من ذاكرة مصر الحضارية، والتي هي بمثابة المخزون الفكري والمعرفي وبداية التاريخ المصري القديم.

المعرض يضم 122 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف:

أشار علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج القومي، أن المعرض يضم 122 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف، تشمل مجموعة من قطع الظران، وأوانٍ فخارية، وبطاقات عاجية تم اكتشافها في منطقة أبيدوس، بالإضافة إلى بعض اللوحات التعبدية، وموائد القرابين، ومجموعة من العقود والأساور والتمائم التي عثرت عليها البعثة المصرية العاملة بمنطقة الرقاقنة بمحافظة سوهاج.

يعد متحف سوهاج القومي من أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، ليضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها خصوصًا بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون عام 1982.

بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1993، ليعرض المقتنيات الأثرية المكتشفة في محافظة سوهاج، لا سيما تلك الخاصة بمقبرة ميريت آمون، تعثرت أعمال بناء المتحف وتوقفت سنوات عدة حتى بدأ استئناف الأعمال مرة أخرى عام 2016، وتفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه عام 2018.

من أبرز القطع الأثرية التي يتم عرضها تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني من عصر الأسرة التاسعة عشر، وجزء من مقبرة وني حاكم أبيدوس والقائد الأعلى للجيش من عصر الأسرة السادسة، ومفتاح دير الأنبا شنودة بسوهاج (الدير الأبيض)‏، ومصحف مذهب من العصر العثماني.