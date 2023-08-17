إزالة 116 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تواصل جهود الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا جهودها ، إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، من استرداد فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى الغربي بإبشادات، بالإضافة، إلى 11 حالة تعدِِ بقرى ابشادات و دير البرشا ، و دروة ، و منشأة المغالقة ، و ابوقلته ، وبنى خالد، و الشيخ أبو على ، و قصر هور ، وحالة تعدِِ بحى غرب المدينة .

كما أزالت الوحدات المحلية بـمركزي ، سمالوط وبنى مزار شمال المحافظة ، 51 حالة تعدِِ منها 21 حالات تعد في المهد على الأرض الزراعية ،/ شملت أحياء شمال وجنوب المدينة، وقري التوفيقية ، والخمايشة ، وقلوصنا ، واسطال ، وطحا بمركز ومدينة سمالوط، و30 حالة تعدِِ بمركز ومدينة بني مزار، شملت قري شلقام ، وصندفا ، وأبوجرج وأحياء المدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة .

وفى مركزي، العدوة ومطاي شمال المنيا ، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعدِِ بالمهد علي أرض زراعية بنطاق مركز ومدينة العدوة، إلى جانب إزالة 4 حالات تعدِِ على أرض زراعية بمجلس قروي أبوعزيز بمركز مطاي.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، 30 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية بقري ، صفط الخمار ، ونزلة حسين، إلى جانب إزالة 9 حالات تعدِِ بناء بدون ترخيص بقرية بنى موسى بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.