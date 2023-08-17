فنادق الغردقة تقدم تورتة لكل نزيل

شهدت فنادق الغردقة استقبال من نوع خاص للنزلاء، وحرصت عدد من الفنادق على إستقبال النزلاء بتورتة لكل نزيل كنوع من الاحتفاء به والترحاب تعبيرا عن كرم الضيافة وإعداد مهرجانات الفواكه على الشواطئ المفتوحة بمشاركة آلاف النزلاء من المصريين والأجانب لتنشيط السياحة بالغردقة.

وكشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر ونائب رئيس مجموعة فنادق سياحية بالغردقة أن الفنادق حرصت على إستقبال النزلاء بتجهيز تورتة لكل نزيل لدى وصوله الفنادق واستقبال من نوع خاص بالورود ومشروبات الضيافة، لافتاً أن فرق الأنيميشن والعلاقات العامة بالفنادق تكون في استقبال النزلاء.

وأوضح جمعه، أن الفنادق تحرص على خلق جو ترفيهي بغرض نشر البهجة والسرور لإرضاء نزلاء الفنادق وعمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية وتشمل مهرجانات الفواكه وحفلات الفوم وفقرات وبرامج متنوعة لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة

وأشار عماد طه مدير فندق سياحى بالغردقة، إلى أن الفنادق نظمت عدد من مهرجانات الفواكه على مدار الأسبوع الجاري باستخدم كميات كبيرة من الفواكه تقدر ب 10 طن من ثمار الفاكهة المختلفة مثل البطيخ والعنب والكمثري والتين والكانتلوب والخوخ والبرقوق و المانجو، لافتا إلى أرتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري ووصلت في عدد من الفنادق إلى 100% مع إرتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى الغردقة وزيادة الإقبال على السياحة الداخلية التي تمثل نسبة كبيرة من إشغالات فنادق الغردقةفى الوقت الحالى

فنادق الغردقة