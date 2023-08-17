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الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قائد فرقة BTS يسيء للإسلام.. محبوه يحرقون صوره ويطالبونه بالاعتذار

المغني الكوري كيم
المغني الكوري كيم نامجون قائد فرقة BTS

فقد المغني الكوري كيم نامجون قائد فرقة BTS، الكثير من محبيه، بعد إعادة مشاركته أغنية عبر خاصية الاستوري، على حسابه على موقع إنستجرام، تسيء للدين الإسلامي، وطالبه عدد كبير من المتابعين بالاعتذار الفوري للمسلمين.

 

 تعرض المغني الكوري الذي اشتهرت فرقته BTS، في الأوساط الفنية، بشكل واسع، لهجوم كبير من الجمهور العربي، وعدد من المسلمين حول العالم، البعض حرق صورته وشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرين مزقوها للتعبير عن غضبهم بما قام به من إهانة للدين الإسلامي، ودعوا لمقاطعته.

 

 أعاد كيم نامجون مشاركة أغنية Bad Religion للمغني الأمريكي فرانك أوشن، عبر إنستجرام، والتي تتضمن عبارات تسخر من الدين الإسلامي وشعار الله أكبر وشعائر الصلاة، في حوار دار بين صاحب الأغنية وسائق سيارة أُجرة.

 

 تصدرت مُحركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، وسم وهاشتاج نامجون يسيء للإسلام.

 

من هو فريق BTS؟؟

فرقة بي تي إس BTS وهي الحروف المختصرة لـ Bangtan Sonyeondan ، هي فرقة غنائية كورية جنوبية تتألف من سبعة أعضاء، تأسست عام 2013 وأصبحت واحدة من أشهر وأنجح فرق البوب الكورية على مستوى عالمي.

 

حققت الفرقة شهرة كبيرة على مستوى عالمي بسبب موسيقاهم المتنوعة والملهمة، ونجحوا في تحقيق إنجازات مذهلة في صناعة الموسيقى والترفيه وأصدروا الكثير من الألبومات والأغاني التي تنوعت بين البوب والهيب هوب والبالاد والروك.

 

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