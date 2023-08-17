جامعة اسطنبول ميديبول للدراسة في تركيا

تأسست جامعة اسطنبول ميديبول سنة 2009 وتشتهر جامعة اسطنبول ميديبول بأنها جامعة اسطنبول الطبية وسرعان ما احتلت مكانة كبيرة بين الجامعات التركية الخاصة، تتميز جامعة إسطنبول ميديبول ببنية تحتية حديثة ومتطورة، وبيئة تعليمية متميزة للطلاب لذلك هي الخيار المثالي للطلاب الباحثين عن دراسة الطب في تركيا.

إذ تركز جامعة اسطنبول ميديبول على تدريس التخصصات الطبية، ثم توسَّعت لتشمل جميعَ التخصصات الهندسية أيضًا. وتمثل جامعة إسطنبول ميديبول إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في تركيا، وتشجيع البحث والابتكار في مختلف المجالات الأكاديمية.

ترتيب جامعة ميديبول محلياً وعالميًا

تحتل جامعة اسطنبول ميديبول المرتبة 2147 عالميًا بينما تأتي في السباق المحلي في المرتبة 50 على مستوى جامعات تركيا لسنة 2023.

مميزات الدراسة في جامعة اسطنبول ميديبول

تتمتع جامعة إسطنبول ميديبول بالعديد من المميزات التي تجعلها وجهة للكثير من الطلاب الدوليين نذكر منها

تنوع التخصصات الدراسية: تقدم جامعة اسطنبول ميديبول فرصًا كبيرة للدراسة في تركيا بين مجموعة واسعة من برامج الدراسات العليا والبكالوريوس في مختلف التخصصات الطبية والهندسية وصولًا للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي يناسب اهتماماتهم وأهدافهم في المستقبل. بيئة تعليمية متطورة: توفر الجامعة بنية تحتية حديثة ومرافق تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك قاعات دراسة مجهزة بشكل جيد ومختبرات متقدمة من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب الدوليين، كما أن هناك مكتبة عملاقة يستخدمها الطلاب كمراجع لهم في الأبحاث الأكاديمية ودعم نشاطات البحث العلمي. فرص التبادل الطلابي: تعمل الجامعة على توفير فرص للتبادل الطلابي في جامعات أوروبا مثل برامج ايراسموس وبرامج مولانا والفارابي مما يساهم في توسيع آفاقهم وتطوير مهارات الطلاب الدوليين. توفير الدعم المالي والمنح الدراسية: تقدم الجامعة منحًا دراسية وخصومات تصل إلى 75% للطلاب من أجل المساهمة في توفير كل ما يلزم الطلاب المستحقين لمتابعة دراستهم بكفاءة. فرص التوظيف: تساهم جامعة اسطنبول ميديبول في توفير فرص توظيفية ممتازة لخريجيها في مختلف الصناعات والقطاعات.

أين تقع جامعة اسطنبول ميديبول؟

يقع الحرم الجامعي لجامعة اسطنبول ميديبول في أكثر من مكان حيث يتواجد الأحرم الجامعية ما بين اسطنبول الأوروبية والأسيوية.

حرم منطقة كافاجيك

يعد حرم كافاجيك هو الحرم الرئيسي والأكبر لجامعة إسطنبول ميديبول ويقع في منطقة بيكوز بالجانب الأسيوي ويضم كليات الصيدلة والعلوم الصحية والهندسة.

حرم هاليتش

يقع حرم جامعة اسطنبول ميديبول على منطقة القرن الذهبي ويضم كليات الطب وطب الأسنان.

حرم باغيجلار

يوجد في حرم باغيجلار مجمع المستشفيات الخاص بجامعة اسطنبول ميديبول.

تكلفة دراسة البكالوريوس في جامعة اسطنبول ميديبول

في جامعة اسطنبول ميديبول يمكنك الاختيار ما بين دراسة التخصص الذي تريده سواء باللغة التركية أو اللغة الإنجليزية، فيما يلي تكلفة دراسة بعض التخصصات التي تشتهر بها جامعة اسطنبول ميديبول عام 2023

التخصص اللغة التكلفة الطب البشري الانجليزية 43000 $ الطب البشري الانجليزية 30% 30000$ طب الاسنان الانجليزية 34000 $ طب الاسنان الانجليزية 30% 27000$ الصيدلة الانجليزية 22000$ الصيدلة التركية 11200 $ الهندسة الطبية الحيوية الإنجليزية 7600$ العلاج الطبيعي الإنجليزية 7200$ العلاج الطبيعي التركية 5200 $ إدارة الأعمال الإنجليزية 6000$ التمريض الإنجليزية 4800$ التمريض التركية 5600$ هندسة الحاسوب الإنجليزية 6800$ معهد تخدير الانجليزية أو التركية 2800$

دراسة الماجستير والدكتوراه في جامعة إسطنبول ميديبول

التخصص اللغة التكلفة ماجستير بأطروحة في تخصص الهندسة الطبية الحيوية والمعلوماتية الحيوية الإنجليزية 4000$ الدكتوراه في هندسة الحاسوب الإنجليزية 4000$ ماجستير إدارة الأعمال بأطروحة الأنجليزية 4500$

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