المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك يكرم نيللي كريم وهاني رمزي.. صور

قام المركز الثقافي المصري ـ الأمريكي في نيويورك بتكريم الفنانة نيللي كريم، كما قام بتكريم وزيرة الثقافة السابقة الفنانة إيناس عبد الدايم، وتسلمت عنها التكريم الفنانة نيللي كريم، وأيضا تم تكريم الفنان هاني رمزي.

وفي هذا الصدد، قالت الفنانة نيللي كريم، إنها نشأت في أسرة بسيطة و الريف المصري هو مشهد مالوف بالنسبه لها، مضيفة: "استجبت فورا لدعوة راعي مصر لحضور حفلها السنوي في نيويورك و نيوجيرسي".

وأكدت نيللي كريم أن التعليم هام جدا لتحقيق أحلام الأطفال الذين سيصبحون مكونات ناجحة في المجتمع مستقبلا .

وقال الفنان هاني رمزي، إن السعادة الحقيقة، هي رسم البهجة علي وجه الآخرين، مشددا على أن الفنان له مسؤولية اجتماعيه تجاه الوطن بجانب الفن و النجومية موكدة أز "مساعدة المحتاجين هي أولوية".

وقال أيمن معروف المتحدث باسم المركز الثقافي المصري ـ الأمريكي بولاية نيويورك برئاسة المهندس طارق سليمان، ونائب رئيس المركز نشأت زنفل، إن وفد أعضاء المركز الثقافى المصري ـ الأمريكي أثناء حفل راعى مصر الخيرى، قد قاموا بتكريم كل من الفنان الفنانة نيللى كريم والفنان هاني رمزي والكاتب الصحفى خالد منتصر ووزيرة الثقافة السابقة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وتسلمت عنها شهادة التكريم الفنانة نيللى كريم.

يذكر أن المركز الثقافى المصرى الأمريكى بولاية نيويورك، كان قد كرم الأعمال الدرامية المصرية المميزة على مدار الأعوام الماضية، منها ٢٠٢١ مسلسل لعبة نيوتن و٢٠٢٢ مسلسل إيجار قديم ومسلسل جعفر العمدة رمضان ٢٠٢٣.

وقد نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة المركز الثقافي المصري بنيويورك، حفلها السنوي بولايتي نيويورك و نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حضر الحفل أكثر من ٥٠٠ شخص من المصريين المقيمين والعاملين بالخارج و بالتحديد في الولايات المتحده الأمريكية، على رأسهم مندوب القنصلية العامة المصرية بنيويورك والمستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر للتنمية، الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، والفنان الكوميدى هاني رمزي والفنانة نيللي كريم.

وجاء الحفل بمشاركة مندوب القنصلية العامة المصرية بنيويورك والمستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر للتنمية، والدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، والفنان هاني رمزي والفنانة نيللي كريم.



ومن المقرر أن يخصص عائد الحفل كاملًا لخدمة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالقري والنجوع الفقيرة وﻟﻤﺴﺎﻋدة الفقراء والمرضى ودعم قطاع القوافل الطبية لعلاج الغير قادرين علي الوصول الي عنايه طبيه مناسبه نظرا للبعد الجغرافي و التكاليف الباهظه للعلاج.

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