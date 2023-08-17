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الخميس 17 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إنقاذ المتضررين من الفيضانات في هيمالايا الهندية (شاهد)

فيضانات
فيضانات

أعلنت الحكومة الهندية  أنّ هطول الأمطار على مدى أيام في منطقة الهيمالايا الهندية أودت بحياة 72 شخصًا على الأقل هذا الأسبوع.

 

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ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية " يورو نيوز عربي"، اليوم الخميس، لقطات من انهيار عدد من المباني بمنطقة الهمالايا الهندية.

 

كما أظهر الفيديو تواجد رجال الحماية المدنية في الأماكن المتضررة لإنقاذ ضحايا الفيضانات مستخدمين عدة وسائل.

 

واستخدم رجال حماية المدنية في الهند الأوناش لرفع الأهالي من أسفل المباني.

حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة غمرت الطرق

وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة غمرت الطرق، وجرفت المباني، ونشرت الذعر في نفوس المواطنين.

 

ويسعى رجال الإنقاذ، في ولاية هيماشال براديش الجبلية، لإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الوحل والحطام، على الرغم من الظروف الجوية الصعبة.

 

وقد  أعلنت وزارة الأرصاد الجوية الهنديّة حالة التأهب القصوى، خصوصاً أنّه من المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وأصدرت الحكومة الهندية أوامر بإغلاق المدارس في العاصمة شيملا (عاصمة ولاية هيماتشال براديش)، حيث تساعد القوات الجوية الهندية وفرق الاستجابة للكوارث في إجلاء الناس من المناطق المنخفضة والمعرضة للخطر، فيما لا تزال المئات من الطرق مغلقة.

 

وقال رئيس وزراء الولاية، سوخفيندر سينغ سوخو، إنّ أكثر من 2000 شخص تم إنقاذهم باستخدام طائرات الهليكوبتر والقوارب وهم الآن بأمان في معسكرات الإغاثة.

 

وتابع أنّ "الأمر سيستغرق عامًا لإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الأمطار الموسمية، وتقدّر الخسائر بنحو 100 مليار روبية (1.2 مليار دولار)، إنه تحدّ كبير"، بحسب ما ورد في وكالة برس ترست الهندية للأنباء.

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