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الخميس 17 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قمر صفر يزين السماء الليلة.. ترقبوه

قمر صفر
قمر صفر

يظهر في السماء اليوم الخميس، هلال القمر الصغير لشهر صفر بعد غروب الشمس، يزين الافق الغربي في حال كانت السماء صافية، وهي فرصة مناسبة لرؤيته بالعين المجردة. 

 

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، و أصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

 

وأوضحت الجمعية، أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 عند الساعة 12:38 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانيه جديدة. 

 

وسوف يلاحظ يوماً بعد يوم أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس، وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس . 

 

والسبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم، نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل .

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