البرلمان الإسباني يجتمع وسط محاولات تشكيل حكومة جديدة

اجتمع البرلمان الإسباني بمجلسيه، اليوم الخميس، في جلسة تأسيسية بعد ثلاثة أسابيع ونصف من الانتخابات المبكرة غير الحاسمة في إسبانيا، ومن المرجح أن يكون تشكيل حكومة جديدة أمرًا صعبًا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

ولم ينجح رئيس الوزراء المؤقت بيدرو سانشيز ولا زعيم المعارضة المحافظ ألبرتو نونيز، فيخو حتى الآن في تشكيل أغلبية حكومية من خلال تحالفات مع الأحزاب الصغيرة.

ويتطلب هذا ما لا يقل عن 176 عضوا في مجلس النواب في الجولة الأولى من التصويت.

وإذا لم ينجح سانشيز ولا فيخو في تشكيل حكومة، فسيتعين إجراء انتخابات أخرى في نهاية العام أو أوائل العام المقبل.

تعرف على رئيسة البرلمان الإسباني الجديدة بعد فوزها في الانتخابات

وفي سياق آخر، انتخب مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، الاشتراكية فرانشينا أرمينجول رئيسة له بدعم من الأحزاب الأخرى التي ستكون هناك حاجة إلى أصواتها لتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الاشتراكيين.

وحصلت المرشحة أرمنجول على 178 صوتًا لصالح من أصل 350 نائبًا، وحصل على دعم حاسم من المشرعين السبعة من حزب الاستقلال المؤيد لكتالونيا جونتس بير كاتالونيا.

قد يشير اتفاق الحزب الكتالوني مع حزب العمال الاشتراكي الإسباني إلى استعداده لدعم محاولة رئيس الوزراء بالإنابة بيدرو سانشيز لولاية جديدة بعد انتخابات وطنية غير حاسمة الشهر الماضي.

وحكم سانشيز، الذي تولى السلطة لأول مرة في 2018، منذ أوائل عام 2020 بفضل تحالف أقلية مع حزب بوديموس اليساري المتطرف، والذي اندمج مع مجموعات أخرى في تحالف جديد يسمى سومار.

فاز حزب الشعب المحافظ بمقاعد أكثر من الاشتراكيين في يوليو لكنه لم يؤمن أغلبية مطلقة ويبدو أنه يفتقر إلى الدعم الكافي لتشكيل حكومة.

كان أرمنجول زعيمًا لمنطقة جزر البليار الناطقة بالكتالونية - والتي تتألف من جزر مفضلة للسياح مايوركا وإيبيزا ومينوركا وفورمينتيرا - بين عامي 2015 ويونيو 2023، وحكم في ائتلاف مع بوديموس والإقليمي ميس بير مايوركا.