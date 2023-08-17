حفل خيري لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بنيويورك .. تفاصيل وصور

نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة المركز الثقافي المصري بنيويورك، حفلها السنوي بولايتي نيويورك و نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخصصت المؤسسة عائد الحفل كاملًا والتبرعات لخدمة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالقري والنجوع الفقيرة، وﻟﻤﺴﺎﻋدة الفقراء والمرضى وتدعيم قطاع القوافل الطبية لعلاج الغير قادرين علي الوصول إلي عناية طبية مناسبة، نظرا للبعد الجغرافي والتكاليف الباهظة للعلاج.

وقد حضر الحفل أكثر من ٥٠٠ شخص من المصريين المقيمين والعاملين بالخارج و بالتحديد في الولايات المتحده الأمريكية، على رأسهم مندوب القنصلية العامة المصرية بنيويورك والمستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر للتنمية، الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، والفنان الكوميدى هاني رمزي والفنانة نيللي كريم.

بدوره، قال المستشار أمير رمزي، إن تحديات اليوم هي زيادة متطلبات الخدمة عن حجم التبرعات، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة هم متبرعون بوقتهم و شغلهم و ٩٣.٥٪؜ من التبرعات تصل إلي المخدوم بشكل كامل.

وأكد "رمزي" أن الشباب والمتطوعين هم محور أساسي في دعم الخدمة و توسيع نطاق الوصول إلي المخدومين، موضحا أن ٢٨ عيادة متنقلة وصلت إلي أبعد نقط في مصر وإلي القرى والنجوع والمناطق العشوائية.

وأشار إلى أن آلاف الطلاب يتم رعايتهم في المصاريف الدراسية وغيرها من الدعم المادي خلال الفترة الدراسية مشيدا بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي في تحقيق التكامل بين موسسات المجتمع المدني

وقال الدكتور خالد منتصر، إن المصريين في الخارج هم بترول الدولة المصرية، مضيفا: "لا أخجل أن أقول أني تعلمت الخدمة الحقيقية عن طريق خدمات راعي مصر".

من جانبه، قال الدكتور إيهاب رمزي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص علي الاهتمام بنشاط مؤسسات المجتمع المدني في مواجهه التحديات الطبية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدعم عمل مؤسسة راعي مصر في مساعدة المواطنين الأكثر احتياجا من النواحي الطبية و الاجتماعية والدراسية والاقتصادية.

وقالت الفنانة نيللي كريم، إنها نشأت في أسرة بسيطة و الريف المصري هو مشهد مالوف بالنسبه لها، مضيفة: "استجبت فورا لدعوة راعي مصر لحضور حفلها السنوي في نيويورك و نيوجيرسي".

وأكدت نيللي كريم أن التعليم هام جدا لتحقيق أحلام الأطفال الذين سيصبحون مكونات ناجحة في المجتمع مستقبلا .

وقال الفنان هاني رمزي، إن السعادة الحقيقة، هي رسم البهجة علي وجه الآخرين، مشددا على أن الفنان له مسؤولية اجتماعيه تجاه الوطن بجانب الفن و النجومية موكدة أز "مساعدة المحتاجين هي أولوية".

وقال مايكل مورجان الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والإستراتيجية إنه لمس بشكل مباشر الدعم الاجتماعي و المادي والنفسي للأرامل و الأيتام، بمؤسسة راعي مصر، لافتاً إلى أن قبول الآخر من أهم معتقدات القائمين علي المؤسسة

وخلال الحفل قام المركز الثقافي المصري ـ الأمريكي في نيويورك بتكريم الفنانة نيللي كريم، كما قام بتكريم وزيرة الثقافة السابقة الفنانة إيناس عبد الدايم، وتسلمت عنها التكريم الفنانة نيللي كريم.

وقال أيمن معروف المتحدث باسم المركز الثقافي المصري ـ الأمريكي بولاية نيويورك برئاسة المهندس طارق سليمان، ونائب رئيس المركز نشأت زنفل، إن وفد أعضاء المركز الثقافى المصري ـ الأمريكي أثناء حفل راعى مصر الخيرى، قد قاموا بتكريم كل من الفنان الفنانة نيللى كريم والفنان هاني رمزي والكاتب الصحفى خالد منتصر ووزيرة الثقافة السابقة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وتسلمت عنها شهادة التكريم الفنانة نيللى كريم.

يذكر أن المركز الثقافى المصرى الأمريكى بولاية نيويورك، كان قد كرم الأعمال الدرامية المصرية المميزة على مدار الأعوام الماضية، منها ٢٠٢١ مسلسل لعبة نيوتن و٢٠٢٢ مسلسل إيجار قديم ومسلسل جعفر العمدة رمضان ٢٠٢٣.

وجاء الحفل بمشاركة مندوب القنصلية العامة المصرية بنيويورك والمستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر للتنمية، والدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، والفنان هاني رمزي والفنانة نيللي كريم.



ومن المقرر أن يخصص عائد الحفل كاملًا لخدمة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالقري والنجوع الفقيرة وﻟﻤﺴﺎﻋدة الفقراء والمرضى ودعم قطاع القوافل الطبية لعلاج الغير قادرين علي الوصول الي عنايه طبيه مناسبه نظرا للبعد الجغرافي و التكاليف الباهظه للعلاج.

والجدير بالذكر أن ‎راعي مصر ضمن تحالف منظمات المجتمع الذي يعمل في حياة كريمة ومشروعات تنموية أخري.

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