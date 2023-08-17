رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الوطن قريباً

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا يوم الخميس أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ، أول رائد فضاء عربي في مهمة فضائية طويلة الأمد ، وزملاؤه في طاقم 6 ، سيعودون إلى الأرض في موعد لا يتجاوز 1 سبتمبر.

نشرت ناسا على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter): "كان رواد فضاء # Crew6 يعيشون ويعملون فيSpace_Station منذ ما يقرب من ستة أشهر - الآن ، هم على وشك العودة إلى الوطن" ، مضيفة: "مركبة الفضاء SpaceX Dragon التابعة للطاقم ، المسماة Endeavour ، لن ينزل من المحطة الفضائية في موعد لا يتجاوز الجمعة ، 1 سبتمبر ، متسائلاً قبالة سواحل فلوريدا ".

أعضاء الطاقم الستة ، النيادي ، رواد الفضاء في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ستيفن بوين ، وودي هوبورغ ، ورائد الفضاء روسكوزموس أندريه فيدياييف كانوا يعيشون ويعملون على متن قاعدة مدارية منذ الالتحام في 3 مارس 2023. وأثناء المهمة ، ساهم الطاقم في مئات التجارب والعروض التقنية ، بما في ذلك التحديات الروبوتية للطلاب ، وعلم الوراثة النباتية ، وصحة الإنسان في الجاذبية الصغرى للتحضير للاستكشاف خارج مدار الأرض المنخفض وإفادة الحياة على الأرض.



في انتظار Crew-7

تعتمد عودة الطاقم 6 على وصول مهمة تناوب الطاقم التالية. رائد فضاء ناسا جاسمين موغبيلي ، رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موغنسن ، رائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ساتوشي فوروكاوا ، ورائد الفضاء روسكوزموس كونستانتين بوريسوف سوف يطيرون إلى المحطة الفضائية على متن مركبة الفضاء دراجون سبيس إكس للتحمل في موعد لا يتجاوز 25 أغسطس من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء. بحسب وكالة ناسا.

بعد الالتحام ، سيتم الترحيب بـ Crew-7 داخل محطة الفضاء الدولية من قبل طاقم البعثة 69 المكون من سبعة أفراد ، بما في ذلك النيادي وبقية الطاقم 6 الذين لن يعودوا على الفور إلى ديارهم حيث يتعين عليهم إنهاء جميع بروتوكولات التسليم أولاً.

بعد فترة التسليم ، سينزل Crew-6 من المحطة الفضائية على متن مركبة الفضاء SpaceX Dragon Endeavour و splashdown (طريقة هبوط مركبة فضائية بالمظلة) قبالة ساحل تامبا ، فلوريدا. وسيعودون بعد ذلك إلى مقر وكالة ناسا في هيوستن ، تكساس.

التكيف مع الحياة مرة أخرى على الأرض

بعد العيش في الجاذبية الصغرى لمدة نصف عام تقريبًا ، ستكون هناك تغييرات في جسد النيادي عندما يعود إلى الأرض. وقال النيادي في جلسة تفاعلية مع طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة: “بعد قضاء ستة أشهر في الفضاء ، عندما نعود ، يجب أن نتكيف مع المشي والحياة بشكل عام. عادة ، يستغرق الأمر حوالي أسبوعين من التدريب لإعادة التكيف مع الحياة على الأرض. خلال هذا الوقت ، سنجري تجارب علمية وتمارين بدنية للعودة إلى الحالة الطبيعية. "

أجرى النيادي ، أول رائد فضاء عربي أكمل مسيرة تاريخية في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية في 28 أبريل من هذا العام ، حتى الآن حوالي 220 تجربة ودراسة علمية بالتعاون مع الجامعات الإماراتية ووكالات الفضاء الدولية حول كيفية تأثير الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان. كما أجرى العديد من أعمال الصيانة في مواقع مختلفة على محطة الفضاء الدولية وأجرى العديد من التفاعلات الحية مع الشباب والطلاب لمشاركة رؤى قيمة حول الحياة في الفضاء والعلوم المرتبطة بمهمة الفضاء الإماراتية.