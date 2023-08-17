محافظ اسيوط يشدد على إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق السيولة المرورية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف حملات الاشغالات والمرافق في جميع مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل إعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق. وأكد ضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفين، دون تهاون أو تقاعس؛ نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للحركة المرورية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية؛ كالشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء، ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية. وذلك لتكثيف حملات مراقبة المرافق وإزالة الاشغالات، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بتحديد حدود محلاتهم؛ لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم رفع الاشغالات للباعة الجائلين وفروشات المحلات التجارية، ومقاومة التعديات على حرم الطريق؛ من خلال حملات مشتركة بين مركز ومدينة ديروط وحي شرق، بالتعاون مع الجهات المختصة. وتم استهداف شوارع في مناطق مختلفة من المحافظة؛ مثل منطقة تقسيم البترول وتفرعاتها ومنطقة موقف نزلة عبد الله وشارع الهلالي في حي شرق، وشارع الصعايدة وشارع الشهيد أحمد عبد الباقي في مركز ديروط.

وأكد المحافظ أهمية تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق؛ وذلك في إطار الحملات التي يتم شنها لضبط الشوارع وتسهيل حركة مرور السيارات والمارة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، والالتزام بحرم الطريق العام.