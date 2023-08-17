بطاقات الخدمات المتكاملة لأبنائى الثلاثة

شاء القدر أن يرزقنى الله بثلاثة أبناء معاقين: محمود سعيد محمود، محمد سعيد محمود، شريف سعيد محمود، وبعد الكشف الطبى على الثلاثة أبناء تم اعتماد ابنى محمود سعيد محمود فقط والموافقة على منحه بطاقة خدمات متكاملة أما ابنى محمد وشقيقه شريف فقد تم رفض طلبهما باستحقاق نفس البطاقة رغم أن الثلاثة يحملون كارنيهات إعاقة منذ نعمومة أظافرهم ويدرسون بمدارس الدمج ومعى الأشعة والتقارير الطبية التى تؤكد استحقاقهم للبطاقة، أناشد وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج فحص الحالتين الخاصة بهما: محمد سعيد (3050327210515)، وشريف سعيد (31511202104838).

والد المعاقين الثلاثة

سعيد محمود السيد إبراهيم

01145773295