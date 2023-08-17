القبض على المتهمين بسرقة خزينة مكتب مقاولات في الجيزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص قاموا بسرقة خزينة من داخل مكتب للمقاولات بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



البدايه بتلقي مباحث الجيزة بلاغا بحضور صاحب مكتب للمقاولات كائن بالبحر الأعظم بسرقة خزينة من المكتب بداخلها مبلغ مالي.



وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة توصل فريق البحث إلى مرتكبي الواقعة وهما كل من عاطل 18 سنة بحوزته 100 ألف جنيه، عاطل 16 سنة بحوزتة 65 ألف جنية، عامل 16 سنة، بحوزته 50 ألف جنيه، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الخزينة من داخل مكتب المقاولات ونقلها إلى مسكن أحدهم وقاموا بفتحها وتقسموا المبلغ المالى فيما بينهم ، وقاموا بالتخلص من الخزينة فى نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة.

ضبط عصابة سرقة الموبايلات بأسلوب المغافلة في البحيرة



تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وأرشدوا عن المسروقات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط معلمين الكيف والسلاح في البحيرة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز وقسم شرطة دمنهور، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهودها عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري عبارة عن 5 بنادق خرطوش – طبنجة – 6 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة بحوزة 15 متهما لـ9 منهم معلومات جنائية، وضبط 17 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 24 متهما لـ15منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 1060 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص روج عملات افتراضية بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الافتراضية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون ، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على 106 جهاز تعدين العملات الافتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (3 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

