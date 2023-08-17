قرار قضائي جديد ضد المتهة بحيازة سلاح في الزاوية

احالت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الخميس، عاطل للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة والتشاجر وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين.

وكشفت التحريات أن المجني عليه ليس طرفا في المشاجرة، وأن المتهم وطرف آخر بينهما خلافات حول مبلغ مالي ٢٠٠ جنيه تسبب في نشوب مشاجرة بينهما.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم وصديقه أثناء تشاجرهما أطلق الأول أعيرة نارية من فرد خرطوش وتصادف ذلك مرور المجني عليه الذي أصيب.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهم سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش حال تواجده أمام المحل عمله.

على الفور انتقل فريق من مباحث القسم الي مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب بجرح قطعي بالرأس)، طرف ثاني (أحد الأشخاص مصاب بجرح بالرأس)، مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وأثناء قيام الأهالي بفض المشاجرة، قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته، أحدثت إحداها إصابة المجني عليه الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول.. وبحوزته (فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من الهيروين المخدر).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.