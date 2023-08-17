باحثو الأمن السيبراني هدف للمتسللين المجرمين

تلقى روبرت إم لي ، الرئيس التنفيذي لشركة Dragos للأمن السيبراني ، رسالة تنذر بالسوء في وقت سابق من هذا العام. اقتحمت مجموعة قرصنة إجرامية منظمة شبكة موظفي Dragos ، وأخبرت لي أنهم سيصدرون بيانات ملكية الشركة ما لم يتم دفع فدية.

رفض التفاوض ، لذلك رفع المتسللون المخاطر. وجدوا جواز سفر ابنه على الإنترنت ، والمدرسة ورقم الهاتف. قال لي إن الرسالة كانت واضحة: ادفع ، وإلا فإن عائلتك في خطر.

قال لي ، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي ووكالة الأمن القومي ، عندما تبدأ في الحديث عن حياة طفلك وسلامته ، تأخذ الأمور منحى مختلفًا.

قال عدد من المتخصصين في الأمن السيبراني الغربيين لصحيفة فاينانشيال تايمز إن التهديدات عبر الإنترنت أصبحت حقيقة على نحو متزايد في الآونة الأخيرة. استدعت الشركات لإحباط مجموعات القرصنة ، وأصبح مهندسو الكمبيوتر هدفًا.

من المعروف أن الجماعة الإجرامية التي هددت لي ، والتي رفض ذكرها ، تلجأ إلى "الضرب" - وهي ممارسة عندما يتصل شخص ما بشكل خبيث بالسلطات المحلية متظاهرًا بأنه ضحية لهجوم مسلح ، مما دفع فريق SWAT التابع للشرطة إلى إرساله إلى منزل الهدف.

قال لي ، الذي أخبرته الشرطة المحلية أن أفضل خيار لهم في هذا الموقف هو الاستلقاء على الأرض: "في الأساس ، يحاولون قتل شخص ما".

التهديدات واسعة ومبتكرة في كثير من الأحيان. أرسل أحد المتسللين الأوكرانيين جرامًا من الهيروين بالبريد إلى منزل بريان كريبس ، وهو صحفي تحول إلى محلل للأمن السيبراني. تبعوا ذلك من خلال قيام بائع زهور بتسليم باقة زهور عملاقة على شكل صليب إلى منزل كريبس.

تم إخبار بعض ضحايا القرصنة بإرسال أموال إلى الحسابات المصرفية لمتخصصي الأمن السيبراني في محاولة لتهيئتهم. تظاهرت مجموعة قرصنة كورية شمالية بكونها باحثين أمنيين على لينكد إن ، مع جهات اتصال محتملة ثم أرسلت برامج ضارة مخبأة في مفتاح تشفير.

قال تشارلز كارماكال ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Mandiant Consulting ، الذي تم استدعاؤه للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة ، بما في ذلك مؤخرًا في وزارة الخارجية والوكالات الأمريكية الأخرى.

وقال "هناك دول معينة لن أزورها ، خاصة لأنني كنت صريحًا جدًا بشأن العمليات الهجومية من تلك الدول". "إنني أقوم بالكثير من عمليات التسلل المكلفة للغاية. لذلك أنا حريص للغاية ومدروس بشأن هذا المنظور: "هل سنصبح ضحية؟"

إن قدرة المجرمين المقيمين في أوروبا الشرقية أو الصين أو كوريا الشمالية على استهداف المتخصصين الأمنيين المقيمين في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة تسلط الضوء على الطبيعة العابرة للحدود للصناعة التي نمت لجني مليارات الدولارات من ضحاياها.

يلاحظ كارماكال أن هذه التهديدات تأتي غالبًا من المجرمين ، وليس الحكومات ، الذين يميلون إلى القيام بحملات التجسس أو التضليل ، ويتم تدريبهم على الانتقال إلى العملية التالية عندما يتم إحباطها.

"هؤلاء هم شباب ومراهقون وأفراد في العشرينات من العمر ليسوا موظفين في شركات مكلفة بالقرصنة ، كما أنهم ليسوا منهباء من المنظمات العسكرية أو الاستخباراتية. "إنهم مجموعة من الأشخاص ليس لديهم قواعد للاشتباك. لديهم مقدار غير محدود من وقت الفراغ. هم حقا يدفعون الظرف. إنهم يجلبون الكثير من الألم للأفراد ويجعلونه يشعر بأنه حقيقي للغاية ".

بالنسبة للمهنيين خارج الولايات المتحدة ، بدت المشكلة أكثر واقعية. وصف أحد الباحثين ، المقيم في أوروبا الشرقية ، والذي رفض الكشف عن اسمه ، العودة إلى المنزل ليجد منزله قد تعرض للنهب من قبل رجال "مدربين تدريباً جيداً وسريين ومهنيين للغاية" ، قاموا بتعطيل أمن منزله ، لكن فاتتهم مربية جديدة- الكاميرا التي وضعتها زوجته في غرفة المعيشة.