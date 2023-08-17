بدء اجتماع رؤساء أركان "إيكواس" لنشر قوات احتياطية بالنيجر

بدأ اجتماع رؤساء الأركان في دول مجموعة «إيكواس»، اليوم، بشأن التدخل العسكري المحتمل في النيجر، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

يبحث الاجتماع نشر قوات احتياطية بالنيجر، إذْ يأتي الاجتماع بعد 3 أسابيع من الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم.

يجتمع قادة جيوش دول غرب إفريقيا، اليوم، في أكرا عاصمة غانا لمناقشة التدخل العسكري المحتمل في النيجر إذا فشلت الدبلوماسية في إعادة محمد بازوم رئيس النيجر إلى الحكم بعد الإطاحة به من قبل عدد من العسكريين.

استولى أعضاء من الحرس الرئاسي في النيجر، برئاسة الجنرال عبدالرحمن تياني، على السلطة الشهر الماضي ما أثار إدانة من القوى العالمية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي قررت الأسبوع الماضي تفعيل قوة عسكرية احتياطية.

أعلنت "إيكواس"، الأربعاء، بدء تفعيل القوات الاحتياطية للمجموعة، وذلك تحسبًا لتدخل عسكري محتمل لإنهاء الانقلاب العسكري في النيجر.

أيد الاتحاد الإفريقي وفرنسا ودول عدة، قرارات "إيكواس"، لكن بوركينا فاسو ومالي، العضوان في المجموعة، قالتا في بيان مشترك، إنهما ستعتبران أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة "إعلان حرب" ضدهما، مهددتين بالانسحاب من التكتل، كما رفضت غينيا أيضًا التدخل العسكري.

احتجز عسكريون في جيش النيجر، الرئيس محمد بازوم، نهاية يوليو الماضي، وأعلنوا عزله، مرجعين السبب إلى ما قالوا إنه "سوء إدارة وتدهور الوضع الأمني"، وأعلنوا اختيار الجنرال عبدالرحمن تياني، قائد الحرس الرئاسي، رئيسًا جديدًا للمجلس الانتقالي الذي سيقود البلاد.