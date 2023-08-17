العثور على جثمان مسن مذبوح في بدر

فتحت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة مسن بها أثار ذبح فى الرقبة، في ظروف غامضة بمدينة بدر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص بها إصابات متفرقة بمدينة بدر.

وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى إلى مكان البلاغ، وفرض كردونا أمنيا بمسرح الحادث، وتبين بالفحص الأولى بأن الجثة لشخص مسن يدعى “محمد . ط” 70 سنة بها آثار ذبح بالرقبة وطعنات متفرقة بجسده.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان وإجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وغموضها وضبط مرتكبيها وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

وفى سياق أخر عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، على ٣ جثامين بالقرب من الكيلو 75 على طريق قفط القصير بنطاق محافظة قنا.

وكشفت التحريات الأولية، أن الجثامين تعود لثلاثة أشخاص يطلق عليهم دهابه ضلوا طريقهم خلال رحلتهم فى البحث عن الذهب بتلك المنطقة، وتعرضهم للعطش ما أدى لوفاتهم .

تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة، والتى كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

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