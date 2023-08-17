رفع 430 طن قمامة وأتربة بمدينة جمصة

تابغ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة جمصة، إذْ تستمر الحملة حتي نهاية سبتمبر المقبل نهاية موسم الصيف، وذلك لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة لتشمل جميع أنحاء المدينة وشاطئ جمصة، وذلك حرصًا علي توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين المصطافين المترددين علي مصيف جمصة هذا العام.

هذا وقد أوضح "مختار" أنه رفع 300 طن قمامة ومخلفات تقليم أشجار و60 طنًّا أتربة و70 مخلفات صلبة من جميع أنحاء المدينة والتخلص الآمن منها علي مدار يومين.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بمشاركة ومتابعة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل، فقد تم التنسيق مع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة والسادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشاركة بعدد 8 مراكز، وهي: مراكز ومدن المطرية المنزلة محلة الدمنة منية النصر شربين بلقاس نبروه ميت سلسيل وبمشاركة نواب رؤساء المدن المشاركين بالإشراف التام علي أعمال النظافة العامة خلال فترتي العمل، هذا ويستمر العمل في تنفيذ أعمال الحملة المشار إليها وفقًا للبرنامج الزمني المقرر لها مشيرًا إلى أنه تم اليوم تشغيل السيارات المكنسية بشارع الكورنيش وشارع عمر بن عبد العزيز وشارع آمون و مدخل مدينة جمصة، وتم أيضا رش مبيد حشرات الناموس بتقسيم 15 مايو والشيخ زايد وتم تكثيف النظافة العامة بشاطئ جمصة علي طول الشاطئ و مناطق آمون والكرنك وإيزيس والعاشر و والصفا والمروة وابن لقمان والأندلس وصلاح الدين وشجرة الدر، كما تم تقليم الحشائش بالجزر الوسطي بالحدائق العامة بمدينة جمصة وتقسيم ١٥ مايو وزايد، كما تم دعم منظومة النظافة بالمدينة بسيارة نقل قلاب حمولة 10أطنان.

جدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصًا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.