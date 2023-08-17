تفاصيل أزمة حمادة صدقي في ظفار العماني

يواجه الكابتن حمادة صدقي المدير الفني لفريق ظفار العماني أزمة حقيقية وقوية قبل بدء مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تلقى ناديه خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الدولي الفيفا بإيقاف القيد من التعاقدات المحلية والدولية لمدة ٣ فترات متتالية نتيجة وجود مستحقات متأخرة تبلغ قيمتها ٣١٢ ألف دولار، بإلإضافة إلى تغليظ العقوبة إلى سحب نقاط في حالة عدم تسوية هذه المستحقات.

ويحاول المدير الفني المصري الذي فوجئ بهذا القرار بعد تعاقده إيجاد حلول سريعة لإنقاذ الموقف الصعب والمعقد لاسيما وأن هناك ٧ لاعبين دفعة واحدة من العناصر المهمة والمؤثرة عن الفريق رحلوا بسبب تأخر مستحقاتهم المالية وانتهاء عقودهم.

حيث قرر صدقي تصعيد أكثر من عنصر من عناصر الناشئين من مواليد ٢٠٠٣ لمحاولة سد الاحتياجات التي يعاني منه فريقه.

ويعيش صدقي أزمة كبيرة داخل ناديه خاصة وأن عامل الوقت لا يسعفه حيث يستعد الفريق الأسبوع المقبل لخوض أولى لقاءاته الرسيمة في مسابقة الدوري الممتاز.