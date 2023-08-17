تحسين كفاءة بنية البنية التحتية وانتهاء أعمال الصيانة بجامعة أسيوط

رفع الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط ، قبعته كفارس أبيض في الانتهاء من إعداد ترتيبات العام الجامعي الجديد. وضمن هذه الترتيبات ، انتهى من أعمال الصيانة والتجديد للمباني والأماكن العامة ، وقد تم تحسين كفاءة بنية البنية التحتية في جميع قطاعات ومرافق الجامعة. كل هذا تم تنفيذه قبل بدء العام الجامعي الجديد لخدمة موظفي الجامعة وطلابها وتوفير الاحتياجات والراحة لهم.

أكد رئيس الجامعة على أهمية دعم جميع الأنشطة الرياضية وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها بنشاط لأهمية الرياضة في حياة الطلاب وتطبيقها كنمط حياة.

في هذا الإطار، قاد الدكتور أحمد عبد المولى ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، جولة تفقدية لمراقبة أعمال التجديد والتطوير في الصالة المغطاة وبعض المكاتب الإدارية التابعة لإدارة الشباب في الجامعة. شاركه في الجولة الدكتور هيثم إبراهيم ، مدير إدارة رعاية الشباب العامة ، بالإضافة إلى بعض مدراء الإدارات التابعة لإدارة رعاية الشباب.

تأكيدًا على التزام الجامعة بتعزيز أنشطة الرياضة ، وضمان مشاركة الطلاب بنشاط فيها ، يجري حاليًا استكمال جميع الترتيبات اللازمة لتوفير سبل رعاية وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الرياضية. يهدف ذلك إلى توفير بيئة محفزة للطلاب للانخراط في الأنشطة الرياضية المختلفة في جامعة أسيوط.