اتفاق إيراني سعودي على استئناف عمل الملحقين العسكريين

اتفق رئيس الأركان العامة الإيراني، ونائب وزير الدفاع السعودي على استئناف عمل الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين بطهران والرياض.

وشدد الطرفان، وفق بيان الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في روسيا، خلال اجتماعهما في موسكو، على إرادة البلدين في تنفيذ الاتفاق الأخير في مجال إحياء العلاقات وتطويرها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي.

ولفت المسؤولون العسكريون الإيرانيون والسعوديون في هذا اللقاء، إلى أهمية دور القوات المسلحة في هذه العملية، وأكدوا ضرورة استمرار المحادثات والوصول الى خطة وخارطة طريق مناسبة في هذا المجال.

وتقرر في هذا الإجتماع تبادل الملحقين العسكريين للبلدين وبدء نشاطهم في سفارتي البلدين في أسرع وقت ممكن.

وكان نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز ناصر زاده، قد التقى في موسكو، أمس الأربعاء، نائب وزير الدفاع السعودي طلال عبد الله العتيبي، على هامش معرض موسكو العسكري للصناعات الدفاعية.، ونائب وزير الدفاع السعودي على استئناف عمل الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين بطهران والرياض.

وشدد الطرفان، وفق بيان الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في روسيا، خلال اجتماعهما في موسكو، على إرادة البلدين في تنفيذ الاتفاق الأخير في مجال إحياء العلاقات وتطويرها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي.

ولفت المسؤولون العسكريون الإيرانيون والسعوديون في هذا اللقاء، إلى أهمية دور القوات المسلحة في هذه العملية، وأكدوا ضرورة استمرار المحادثات والوصول الى خطة وخارطة طريق مناسبة في هذا المجال.

وتقرر في هذا الإجتماع تبادل الملحقين العسكريين للبلدين وبدء نشاطهم في سفارتي البلدين في أسرع وقت ممكن.

وكان نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز ناصر زاده، قد التقى في موسكو، أمس الأربعاء، نائب وزير الدفاع السعودي طلال عبد الله العتيبي، على هامش معرض موسكو العسكري للصناعات الدفاعية.

وفي سياق التقارب السعودي الإيراني، توجه وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان صباح اليوم الخميس إلى الرياض في زيارة رسمية بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وتعد زيارة أمير عبد اللهيان إلى السعودية الأولى من نوعها بعد اتفاق البلدين في بكين.

يذكر أن العلاقات بين طهران والرياض استؤنفت بعد البيان الثلاثي (طهران وبكين والرياض) في 10 مارس 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميا في 6 يونيو 2023.