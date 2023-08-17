تشييع جثمان الشهيد مصطفى الكستوني في جنين (فيديو)

شيّع مئات الأهالي بمحافظة جنين، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد مصطفى الكستوني (32 عامًا) الذي ارتقى برصاص الاحتلال بعد تفجير منزله وهو في داخله بالبلدة القديمة من المدينة، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحي الشرقي في المدينة.

وثق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورو نيوز عربي"، اليوم الخميس، لحظة تشييع جثمان الشهيد مصطفى الكستوني.

قتل الجيش الإسرائيلي فجر الخميس خلال عملية "استباقية" في جنين بشمال الضفة الغربية مسلّحًا فلسطينيًّا وأصاب بالرصاص عاملة صحية جروحها خطرة، وفق ما أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية.

الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل استشهاد الشاب مصطفى:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عامًا) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم الخميس".

أكّدت الوزارة في بيان منفصل إصابة "إحدى موظفات وزارة الصحة (34 عامًا) تعمل في المهن الطبية المساندة برصاصتين في البطن والصدر خلال العدوان على جنين".

بحسب نائب محافظ جنين كمال أبوالربّ فإن حالة الجريحة "خطرة".

عملية استباقية:

من جانبه، لم يردّ الجيش على استفسار وكالة فرانس برس حول إصابة العاملة الصحية.

لكنّ الجيش قال في بيان: "إنّ قواته نفّذت عملية استباقية ووقائية لاعتقال خلية إرهابية مرتبطة بمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية"، مؤكّداً "اعتقال مطلوبين اثنين".

أكد بيان الجيش "مقتل مصطفى قمبع (الكستوني) من سكان جنين بعد إطلاقه النار على القوات ومحاولته الفرار أثناء محاولة اعتقاله".

بحسب بيان الجيش فإنّ القتيل "تورّط في عمليات وأطلق النار على جنود" الجيش الإسرائيلي.

أشار الجيش في بيانه إلى أنّ وحداته عثرت في المبنى المستهدف على "مسدس وعشرات العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام وقد تمّ تفكيكها".

خلال العملية أصيب جندي من حرس الحدود الإسرائيلي "بجروح طفيفة"، وفق بيان الجيش.

تشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدًا في وتيرة أعمال العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وشمل هذا التصعيد عمليات عسكرية إسرائيلية متكرّرة ضدّ أهداف فلسطينية وتنفيذ فلسطينيين هجمات ضدّ مستوطنين إسرائيليين.

تركّز التصعيد في شمال الضفة الغربية في مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلًا للفصائل الفلسطينية المسلّحة.