زيادة بدل العطلات للعاملين بنظافة الجيزة (التفاصيل)

أعلن مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة، موافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وشفيق جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، على زيادة بدل العطلات للعاملين الدائمين والأجر اليومي، مما أدى إلى رفع الروح المعنوية لهم.

زيادة بدل العطلات لعمال النظافة

وقال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس نقابة الخدمات الإدارية الاجتماعية، إن قرار محافظ الجيزة بزيادة بدلات العاملين يوثق من التفاعلات الاجتماعية الإيجابية في بيئة العمل ويخلق الاحترام المتبادل ويحسن من وعي الموظف بالآخرين وهو دستور يؤمن به التنظيم النقابي، لاسيما أن العاملين بهيئة النظافة والتجميل تابعين لتصنيف نقابة الخدمات الإدارية.

وأضاف المهيري، أن مثل تلك القرارات تساهم مباشرة في رفع الكفاءة الإنتاجية وتوطن للمصلحة العليا لقيم العمل وهو استراتيجي أساسي في إدارة وتنمية الموارد البشرية، خاصة أن هناك وظائف مرتبطة بأداء العنصر البشرى وكيفية تأهيله وتوظيفه حسب مهاراته وقدراته من أجل الحصول على مكتسبات إضافية.