يوم لعلاج أورام الكبد في مستشفيات أسيوط

يقيم قسم علاج الأورام والطب النووي بمستشفيات جامعة أسيوط، بالتعاون مع قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، يومًا علميًا حول تشخيص وعلاج أورام الكبد.

يحظى هذا الحدث برعاية من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي، والدكتور سمير شحاته رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتورة ماجدة حسن رئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي.

من المتوقع أن يشهد هذا اليوم عدة محاضرات نظرية تتناول مستجدات علاج الأورام، وبخاصة أورام الكبد، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة المستخدمة في طرق التشخيص والعلاج. كما سيتم تنظيم نقاش حول حالات متعلقة بأورام الكبد، وسيحضر الدكتور أحمد عمر كاسب أستاذ أورام الجهاز الهضمي والكبد بجامعة تكساس الأمريكية ويشارك بالنقاش.

ستقام الفعاليات في يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري بقاعة المحاضرات بالمستشفى الجامعي الرئيسي، في تمام الساعة العاشرة صباحًا. يتم إشراف هذا الحدث من قبل الدكتور محمد عمر أستاذ بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والدكتورة أسماء عبد التواب مدرس بقسم علاج الأورام والطب النووي.

إن هذه المبادرة تهدف لزيادة الوعي بأحدث التطورات في علاج أورام الكبد وتنظيم مناقشات بناءة حول طرق التشخيص والعلاج. تعكس هذه الفعالية التزام جامعة أسيوط ومستشفياتها الجامعية بتقديم خدمات صحية عالية الجودة وتعزيز تحصيل الطلاب وتطوير العلوم الطبية في مصر.