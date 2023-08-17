فنزويلا ترفع تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

أعلنت فنزويلا اليوم الخميس رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل، إلى سفارة.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين بتاريخ 29 أبريل 2009، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وعلى موقف فنزويلا الداعم والثابت لفلسطين وحقوق شعبها على المستويات كافة.

وعبرت الوزارة باسم دولة فلسطين عن امتنانها وشكرها للجمهورية الفنزويلية البوليفارية رئيسا وحكومة وشعبا، على دعمهم اللامحدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولهذا القرار الشجاع الذي يساهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الوزارة في بيانها إن القرار جاء "في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تهميش وتصفية ولما يتعرض له شعبنا من انتهاكات واضطهاد وظلم تاريخي جراء استمرار الاحتلال الذي طال أمده".