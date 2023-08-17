روسيا تُعلن القضاء على 890 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، القضاء على 890 جندي أوكراني في كافة المحاور، كما أكدت أن قواتها شنت عمليات هجومية ناجحة وعززت مواقعها في محور دونيتسك، فيما تستمر العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا للعام الثاني على التوالي.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة، أن قواتها صدت 4 هجمات معادية في محور دونيتسك، كما شنت عمليات هجومية ناجحة وعززت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي، وقضت على 310 جندي أوكراني ودمرت مدافع هاوتزر D-20، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكدت أنه في محور كوبيانسك تم صد ست هجمات معادية وتم القضاء على 125 جندي وتدمير مدفع هاون Tyulpan ومدفع M777 و مدفعية M109 Paladin أمريكي.

وفي البيان أوضحت الوزارة أنه في محور كراسني ليمانسك، تم القضاء على 55 جندي أوكراني، وتدمير مدفعية Akatsiya ، ومدفعان من طراز D-30.

وقامت القوات الروسية بالقضاء على أكثر من 175 جندي أوكراني وتدمير دبابتين ومدفع هاوتزر D-20 ومدفعين من طرازGvozdika، في محورجنوب دونيتسك.

وأضاف البيان "في محور زابوريجيا، صدت قواتنا هجوما واستهدفت قوات اللواء الجوي 46 الأوكراني بالقرب من قرية رابوتينو، بمقاطعة زابوروجيه، وتم القضاء على 195 جندي أوكراني، وتدمير أربع ناقلات جند مصفحة من طراز Stryker، ومركبات قتالية، ومدفع M777 أمريكي، ومدفع FH-70 بريطاني، بالإضافة إلى مدفعين من طراز Msta-B. ومدفع هاوتزر واحد D-20"، كما أشار إلى أنه تم القضاء على 30 جنديا وتدمير مدفع هاوتزر D-30، في محور خيرسون.

وأكدت وزارة الدفاع في روسيا، تدمير قواتها موقعي تحكم بالمسيرات الأوكرانية في منطقة لاستوتشكينو في دونيتسك ومنطقة إيفانوفسكوي بمقاطعة زابوروجيه كما تم استهداف مركز قيادة ومراقبة لوحدة من اللواء 67 الأوكراني ومستودع ذخيرة بالقرب من منطقة سيريبريانكا في دونيتسك.

وأكدت أن قوات روسيا اعترضت أنظمة دفاعاتنا الجوية قاذفة صواريخ متعددة HIMARS، كما تم تدمير 18 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخاركوف.

ويأتي ذلك، فيما تستمر روسيا في عمليتها العسكرية التي شنتها في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، كما أطلقت كييف هجومها المضاد الذي يهجف إلى استعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

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