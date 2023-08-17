سيوة.. واحة الجمال على أرض مصر (معلومات)

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، مدينة السلوم بمحافظة مطروح، والتقي بكبار شيوخ وقبائل المحافظة، مؤكدًا خلال الزيارة أن الدولة المصرية تعمل بشكل كامل للتطوير والبناء منذ 10 سنوات في كل أرجاء الجمهورية.

واحة سيوة:

قال الرئيس السيسي: “إن الدولة تعمل على إقامة منطقة لوجستية على مساحة 300 فدان، بجانب منفذ السلوم، لتطوير وتنمية المنطقة الغربية، وتوفير فرص عمل للمواطنين”، مشيرًا إلى أن انتهاء الدولة منذ أيام من مشروع الصرف الزراعي بسيوة، معقبًا: "المشروع تأخر كثيرًا، لكن المهم إنه خلص، وأنقذنا الواحة بفضل الله من مصير كان صعب أوي".

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أبرز المعلومات عن واحة سيوة بالسلوم:

تقع واحة سيوة في قلب صحراء مصر الغربية على مسافة 820 كيلو مترًا جنوب غربي القاهرة قرب حدود ليبيا.

سيوة

تعد واحة سيوة هي الأبعد بين الواحات الأخرى البحرية والفرافرة والداخلة والخارجة، وظلت بسكانها شبه منفصلة عن مصر إلى أواخر القرن التاسع عشر.

يوجد بالواحة أشجار النخيل المتعانقة حول بحيرات الماء العذبة والمالحة وكثبان رملية عملاقة وأطلال المدن الطينية المتبقية التي تشهد على شهرة سيوة وعلو شأنها في العصور الإغريقية الرومانية، حتى إن البعض يؤمن بوجود قبر الإسكندر الأكبر فيها.

يوجد بعض المناطق الأثرية بالواحة منها معبد جوبيتر آمون، معبد الخزينة، جبل الموتى الذي يضم مقابر فرعونية ترجع إلى الأسرة الـ26، كذلك القاعدة التي توج فيها الإسكندر الأكبر.

سيوة

كما تمتاز الواحة برمالها البيضاء الساخنة التي لها من الخواص ما يجعلها قادرة على علاج الكثير من الأمراض الروماتيزمية وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، ويوجد بها أيضًا أهم العيون والآبار في سيوة فهي حمام كليوباترا وعين العرايس وفنطاس وملول والحموات كما تمتاز بمناخ جاف طوال العام.

وبالتالي أصبحت واحة سيوة منتجعًا طبيعيًا للاستشفاء وقبلة لطالبي العلاج، إذْ اكتشف القدماء منذ القدم مقومات السياحة العلاجية في تلك الواحة كما أنها بشهادة المتخصصين عالميًا تعد المكان الأمثل في العالم لهذا النوع من العلاج، لذلك يقبل عليها السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بذلك.