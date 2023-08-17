كلاكيت تاني مرة.. حكيم زياش يفشل في إجتياز الكشف الطبي مع جالاتا سراي

فشل المغربي حكيم زياش في إجتياز الكشف الطبي للمرة الثانية خلال هذه الصيف، وذلك خلال إجراؤه الفحوصات الطبية مع نادي جالاتا سراي التركي ليفشل النجم المغربي في اجتيازه مع النادي التركي.

وفجر خبير الانتقالات "ويلفريد جيني" مفاجأة مدوية عبر برنامج (Today Inside)، حيث أعلن أن إنضمام المغربي حكيم زياش لجالتا سراي التركي مهدد بالفشل بسبب مشكلات في الساق اليسرى تسببت في فشل اجتياز زياش للفحوصات الطبية".

يُذكر أن حكيم زياش صاحب الـ 30 عامًا، كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف النصر السعودي قبل أن تنهار الصفقة بسبب فشله في اجتياز الفحوص الطبية بفعل معاناته من مشكلة مزمنة في الركبة، وفقًا لما أوردته تقارير.

وخاض النجم المغربي حكيم زياش 24 مباراة مع تشيلسي طوال الموسم المنصرم، قدّم خلالها 3 تمريرات حاسمة دون تسجيل أي أهداف، بمجموع دقائق لعب بلغ 929 دقيقة فقط.

في سياق متصل اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من ضم لاعب خط الوسط البلجيكي روميو لافيا من ساوثهامبتون مقابل53.5 مليون جنيه إسترليني ،حيث توصل النادي الإنجليزي لاتفاق لضم اللاعب.

وقالت تقارير صحفية، أن اللاعب أبلغ ناديه، الاثنين، بأنه يفضل الانتقال إلى تشيلسي على الانتقال إلى ليفربول، والذي تقدم بعرض مماثل، قبل أن يتم الاتفاق على انتقاله إلى نادي العاصمة البريطانية مساء أمس

ويخضع لافيا للفحص الطبي قبل أن يصبح ثامن صفقة يبرمها تشيلسي للفريق الأول خلال هذا الصيف.

وشارك لافيا في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وهو الأول له في المسابقة، وذلك بعد أن انضم إلى ساوثهامبتون قادما من مانشستر سيتي في الصيف الماضي.

كما كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي مايكل أوليسي، لاعب وسط كريستال بالاس، اقترب من الانتقال لتشيلسي الإنجليزي، وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأن أوليسي فَضل الانتقال للبلوز على الانضمام لمانشستر سيتي، بعد المفاوضات التي امتدت لعدة أسابيع ماضية.

وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، أن تشيلسي نجح في تفعيل الشرط الجزائي في عقد أوليسي، والمُقدر بـ 35 مليون جنيه إسترليني.