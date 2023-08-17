الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تحبط هجومًا بطائرة مسيرة فوق بيلغورود

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية التابعة لها أحبطت هجوما بطائرة مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود من دون وقوع إصابات أو أضرار.

وحسب البيان فإن الدفاعات الجوية الروسية رصدت طائرة دون طيار ودمرتها.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، اعتقال شخصين في إقليم كراسنويارسك كانا يخططان لتفجير محطات الاتصالات الرئيسية في مدينة زيلينوغورسك الروسية.

 

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