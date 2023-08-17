روسيا تحبط هجومًا بطائرة مسيرة فوق بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية التابعة لها أحبطت هجوما بطائرة مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود من دون وقوع إصابات أو أضرار.

وحسب البيان فإن الدفاعات الجوية الروسية رصدت طائرة دون طيار ودمرتها.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، اعتقال شخصين في إقليم كراسنويارسك كانا يخططان لتفجير محطات الاتصالات الرئيسية في مدينة زيلينوغورسك الروسية.