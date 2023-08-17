وزير الخارجية الأوكراني يتحدث عن هجوم دبلوماسي مضاد في إفريقيا

أكّد وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن الهدف من الهجوم العسكري المضاد الذي تشنّه كييف منذ يونيو هو تحرير كافة أراضي أوكرانيا مهما طال الوقت.

وقال كوليبا الأربعاء هدفنا هو النصر.. النصر بتحرير أراضينا داخل حدود العام 1991. ومهما طال الوقت.

وتسيطر موسكو حاليًا على نحو 18% من الأراضي الأوكرانية.

وأكد وزير الخارجية الأوكرانية أن كييف تعتزم بذل جهود سياسية لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية بهدف مواجهة النفوذ المتزايد لموسكو في القارة.

وقال كوليبا إنّنا نبدأ من الصفر في إفريقيا.. تحتاج هذه القارة إلى عمل منهجي وبعيد المدى. لا يحصل ذلك بين ليلة وضحاها.

واعتبر هذه الجهود الأوكرانية بمثابة «هجوم مضاد» دبلوماسي في مواجهة المساعي الروسية لتوطيد العلاقات مع القادة الأفارقة.