خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة حول موسم السياحة الشتوي

توقع الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أن يشهد موسم السياحة الشتوي المقبل إقبالًا كبيرًا من قبل السياح وحدوث انتعاشة كبرى للموسم الشتوي خلال عام 2023-2024 والذي يبدأ في أكتوبر المقبل حتى مارس.

أزمة الطاقة في أوروبا

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، من المتوقع زيادة إشغالات الفنادق بمختلف المقاصد السياحية المصرية وأيضًا المناطق الأثرية نتيجة أزمة الطاقة التي تشهدها الدول الأوروبية والتي جعلت توجه أنظار كثير من الأوروبيين إلى دول أكثر دفئًا منها مصر التي تمتاز بطقس مشمس في هذا الوقت من كل عام.

الدكتور احمد عامر- الخبير الاثري

انتعاش الموسم السياحي

وذكر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أن السبب في انتعاش الموسم الشتوي المقبل يرجع إلى تطوير المناطق الأثرية وفتح مزارات جديدة مثل مساجد آل البيت وأهرامات الجيزة وافتتاح المتحف المفتوح بمعبد الكرنك، وتطوير المتاحف ورفع كفاءات الفنادق بشكل كبير،وزيادة الخدمات المقدمة للسائحين.

زيادة الرحلات الوافدة إلى مصر

ولفت عامر، إلى أن القاهرة والأقصر وأسوان تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الحجوزات السياحية خلال الموسم الشتوى القادم، كما أن مصر بمنتجعاتها الثقافية والترفيهية جاهزة ومهيأة لاستقبال الموسم السياحي الشتوي الجديد بأحدث الإمكانيات، فمن المتوقع ارتفاع أعداد الأجانب المقيمين خلال العام المقبل في مصر لمختلف الجاليات لحين انتهاء فصل الشتاء، مع تزايد أعداد الرحلات الوافدة لمصر للبحث عن الطقس الدافئ والهادئ، على حد قوله.