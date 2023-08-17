تخصص فى سرقة البنات .. المشدد 6 سنوات لعاطل فى الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بسرقة الفتيات المقبلين على الزواج بأسلوب "النصب والإكراه" في الزاوية الحمراء.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من (ربة منزل وشقيقتها - مقيمتين بدائرة القسم) يفيد بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليهما من خلال الزعم بمعرفته بإحدى السيدات التى تساعد الفتيات المقبلين على الزواج ماديًا وإمكانية مساعدتهما في شراء المستلزمات المنزلية، حيث قام باصطحابهما لمقابلة السيدة المشار إليها وحال انتظار المزمع تقابلهما معها تمكن من سرقة (خاتم ذهب وهاتف محمول) من الثانية بالإكراه باستخدام (سلاح أبيض)، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني وتم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى - الهاتف المحمول المستولى عليه - ٢ فاتورة بيع مشغولات ذهبية - إيصالات إيداع مبلغ مالى - سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بمزاولته نشاط فردي تخصص في سرقة متعلقات الفتيات بأسلوب "النصب والإكراه" وأقر أن باقى المضبوطات والمبالغ المالية من متحصلات وقائع سرقات أخرى، وأضاف بتصرفه فى الخاتم المستولى عليه بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة).

وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته (الخاتم المستولى عليه) ومشغولات ذهبية أخرى، وبمواجهته أقر بعلمه بكون تلك المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم والمضبوطات وإتهماه بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.