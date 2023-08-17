الخميس 17 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على هارب من تنفيذ 53 حُكمًا بإجمالي مدد حبس 102 سنة

ضبط متهم
ضبط متهم

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط كل من أحد الأشخاص "مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة" وهاربًا من تنفيذ عدد (86) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 48 سنة.

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كما تم ضبط أحد الأشخاص "مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة"، وهارب من تنفيذ عدد (58) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 74 سنة.

 بالإضافة إلى ضبط أحد الأشخاص "مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ" هارب من تنفيذ عدد (80) حُكما بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 36 سنة، أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) هارب من تنفيذ عدد (53) حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 102 سنة.

 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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