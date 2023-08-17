الشباب السعودي يطلب ضم كاراسكو مهاجم أتليتكو مدريد

دخل فريق الشباب السعودي في مفاوضات جادة للتعاقد مع المهاجم البلجيكي يانيك كاراسكو صاحب الـ29 عامًا، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد المهاجم البلجيكي كاراسكو مع اتليتكو مدريد بنهاية الموسم الجاري (2023-2024) ولا يريد النادي الإسباني خسارته بالمجّان، لذلك أبدى أتلتيكو مدريد موافقة مبدأية على الاستماع إلى العروض المقدّمة للاعب.

وقدم كاراسكو موسم جيد مع الروخي بلانكوس بعدما تمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 تمريرات حاسمة مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي، ليسهم في إنهاء فريقه ترتيب الدوري الإسباني في المركز الثالث، الذي ضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويسعي فريق الشباب إلى تدعيم خط هجومه بكاراساكو، حيث نجح منذ أيامٍ من التعاقد مع المهاجم السنغالي الشاب حبيب ديالو من ستراسبورغ الفرنسي مقابل 18 مليون يورو والتعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي الكولومبي غوستافو كويلار من الهلال، واسترجع خدمات الألعاب البرازيلي باولينيو باولا من الفيحاء، حيث نشط معه الموسم الماضي مُعارًا.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضمك أمام الرياض، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الأهلي ضد الخليج، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.