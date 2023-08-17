الأهلي يرتب ودية أوروبية في النمسا.. ويغلق ملف رحيل عبدالمنعم

يضع مسؤولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على معسكر الإعداد في النمسا الذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

واستقر الأهلي على فندق الإقامة وملاعب التدريب الخاصة بالمعسكر وفقاً لما حدده السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وطلب كولر خوض مباراة ودية مع إحدى الفرق الأوروبية وتم التوصل لاتفاق مع أحد الأندية النمساوية بشكل مبدئي كما أن هناك محاولات لترتيب ودية مع أحد الفرق الألمانية.

الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه عبدالمنعم

أغلق مسؤولو الأهلي الباب أمام رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق إلى الخليج في الموسم المقبل.

ووافق الأهلي على رحيل حمدي فتحي للوكرة القطري ومحمد شريف إلى الخليج السعودي بينما تلقى عبد المنعم عروضاً شفوية من بعض الأندية السعودية.

وأبدى مسؤولو الأهلي رفضهم لفكرة رحيل محمد عبد المنعم للحاجة إلى خدماته بجانب أن فرص تسويقه ستكون أكبر عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.

اتفاق لتسوية مستحقات بواليا لدى الأهلي

وتوصل الأهلي لاتفاق مبدئي مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق لتسوية مستحقاته المتأخرة وفسخ عقده بالتراضي.

ويرغب بواليا في الحصول على قيمة عقده كاملاً حال فسخ عقده بينما عرض الأهلي مبلغ 280 ألف دولار بدلاً من 700 ألف دولار على اللاعب لفسخ عقده ومنحه الاستغناء.

وتلقى بواليا عرضين من ناديي الرجاء المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي للفوز بخدماته ولكن العروض تتوقف على عدم ارتباط اللاعب بعقد رسمي مع الأهلي ليصبح الانتقال حراً.

نجل سيد معوض ينتقل إلى ريال بيتيس

اقترب عمر سيد معوض جناح فريق الشباب من الانتقال بصفة نهائية إلى فريق ريال بيتيس الإسباني الذي خضع معه لفترة معايشة ونال إعجاب مسؤوليه.

ولا يرتبط نجل سيد معوض بعقد رسمي مع الأهلي ولكن اللاعب ووالده أكدوا لمسؤولي القلعة الحمراء أن الانتقال لن يتم إلا بموافقة الأهلي.

7 سبتمبر قرعة مونديال الأندية

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم 7 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء قرعة كأس العالم للأندية التي تقام بالمملكة العربية السعودية وتحديداً بمدينة جدة.

ويشارك الأهلي في النسخة القادمة للمونديال خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بمدينة جدة، ويلعب في هذه البطولة مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا واتحاد جدة بطل الدوري السعودي وليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا ويتبقى بطل أمريكا الجنوبية.