طب الأسنان بالفيوم تحصد المركز الثالث بمسابقة كأس (IDEX) لأوائل الجامعات

صرحت الدكتورة لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان فى جامعة الفيوم ، حصول الكلية على المركز الثالث في مسابقة كأس ايديكس لأوائل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية على مستوى كليات طب الأسنان.

أوضحت أن المسابقة أقيمت خلال الفترة من ١٦ وحتى ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ وشارك خلالها ٢٥ جامعة مصرية، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض العالمي لطب الأسنان- مصر ٢٠٢٣، وشارك في المسابقة فريق من الكلية مكون من ٢ طلاب من أوائل الفرقة الخامسة و٢ طلاب من أوائل الفرقة الرابعة، وطبيب امتياز، وكانت المسابقة في تخصصات العلاج التحفظي وعلاج الجذور والتركيبات الثابتة والمتحركة وجراحة الفم والأسنان وطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان.

حفل خريجى الحاسبات

ومن جهه اخرى شهد الدكتور محمد حلمي خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم فعاليات حفل تخرج قسم الحوسبة والمعلوماتية الحيوية, والذى اقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الحفل الدكتورة شيرين طايع القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق عام البرامج الخاصة، و الدكتور مسعود اسماعيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، و الدكتور مصطفى ثابت رئيس القسم السابق، والدكتورة سمية السيد وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد صادق رئيس القسم، والدكتور مصطفى ربيع مساعد العميد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سلامة منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

في مستهل كلمته رحب الدكتور محمد خفاجي بأولياء الأمور في رحاب جامعة الفيوم ووجه لهم كلمات شكر وتقدير على عنائهم مع أبنائهم طوال فترة الدراسة. كما أشاد بمشاريع التخرج المقدمة من الخريجين والتي تميزت بالإبداع والأداء الرائع.

وأكدت الدكتورة شيرين طايع أن طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من أكثر الطلاب المميزين في الجامعة، معبرةً عن أمانيها بأن يصبحوا سفراء للكلية في مختلف المجالات، وإبراز الكلية بالشكل اللائق في كافة مؤسسات سوق العمل.

وفي ختام الحفل تم تكريم عميد الكلية و الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، كما تم تكريم الخريجين وإهدائهم درع التخرج.

.