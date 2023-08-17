مزارعو مريوط وبنجر السكر يستغيثون برئيس مجلس الوزراء

استغاث عدد من المزارعين بمناطق مريوط وبنجر السكر بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاني سويلم وزير الري من تضرر آلاف الأفدنة جراء قطع المياه عنها لأكثر من 50يومًا.

وقال المزارعون في رسالتهم:" آلاف الافدنه مزروعه ذره بمناطق "مريوط وبنجر السكر"، قامت إدارة الري بقطع المياه عنها لأكثر من خمسين يوما، لاسباب غير معروفة وهو ما أحدث ضرر بالغ لتلك الزراعات".

وتابع المزارعون، أن المسئولين عن الري بردوا بأنه لاتوجد زراعات متضررة بمناطق "مريوط وبنجر السكر" ولا يوجد تغيير في ميعاد مناويات الري، ولا يحدث تقليل في كمية المياه، رغم الخسائر التي وقعت للزراعات.

وطالب المزارعون بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن احتراق آلاف الأفدنة، ومحاسبة المقصرين.

نص الرسالة:

"قامت اداره ري الناصر بقطع مياه الري عن تلك الافدنه لأكثر من خمسين يوم لاسباب يعلمها جيدا مسؤولي الري والذين أتوا بأفك بين وباسلوب فج ان ميعاد مناوبات الري لم تتغير أو تقلل أو تقطع وان زرافات الذره بحاله جيده.... هكذا صرح للأسف السيد رئيس،مصلحه الري من داخل مكتبه في القاهره ولم يكلف خاطره بعمل لجنه للمتابعه بل انه تعمد عدم النظر لصور الزرع المحترق وواصل الاديان بالحجج ........نداء الي السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الري .....مرسل صوره واقع عن احتراق آلاف الافدنه ونرجو التحقق من ذلك ومحاسبه كل مهمل أو فاسد يريد تخريب الوطن وضياع مجهود المزارعين".