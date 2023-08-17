محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات قومي المرأة في تنفيذ حملة طرق الأبواب

تحت عنوان "بلدي امانة"..

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن والعمل علي تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، مؤكدا أن المرأة ستظل شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء و تنمية المجتمع

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، قيام الفرع بتنفيذ الحملة الثانية لطرق الأبواب تحت عنوان ( بلدي أمانة) وتنمية الأسرة المصرية بعدد من قري ومراكز ومدن المحافظة وقري "حياة كريمة" بهدف تعزيز دور المواطن الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة والتصدي للشائعات ورفع الوعي المجتمعي حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية ومحاولة البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

وأضافت مقررة الفرع أن الحملة استهدفت 67349 من السيدات والرجال والأطفال بـ 22 قرية بمراكز ومدن (الحسينية – القرين – القنايات - الإبراهيمية) بالإضافة الي تنظيم 13800 زيارة منزلية خلال الفترة من 13 حتى 15 أغسطس 2023، وذلك بهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، الي أهمية دور الرائدات الريفيات وعضوات الفرع والمتطوعات ومشاركتهن الفعالة في تنفيذ حملة طرق الأبواب، ومبادرة تنمية الاسرة المصرية والدورات التدريبية المقدمة بالتعاون مع مديرية الأوقاف حيث تم تنفيذ ندوتين لتوعية المواطنين بقرى مركزى الزقازيق والإبراهيمية.