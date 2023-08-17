مطالب لمشاركة فريق سعودي بدوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة

لم تكتفي المملكة العربية السعودية بضم كوكبة من نجوم العالم من أجل لفت الأنظار إليهم، بل أن هناك طموحات آخري ببدء فصل جديد في تاريخ كرة القدم، وذلك بعدما طالبت بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2025 من خلال حجز مقعد لبطل الدوري.

حيث كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن مسؤولين سعوديين سيتقدمون بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل مشاركة بطل الدوري في أبطال أوروبا بداية من نسخة 2024-2025 التي ستشهد تغييراً شاملاً في مسارها، حيث سيرتفع عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، حيث سيتم تأهل 4 فرق إضافية وفق معايير يحددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويطمح المسؤولون في السعودية إلى حجز مقعدٍ من هذه المقاعد الأربعة الإضافية، لبطل الدوري السعودي في المستقبل القريب، وبالتالي ليس بغريب أن نرى فريقًا مثل أهلي جدة أو الهلال أو النصر أو الاتحاد في "شامبيوزليج" في القريب العاجل "حسبما أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت الإيطالية.

وسيشهد النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا خوض كل فريق ثماني مباريات بواقع أربعة في أرضه ومثلهم خارج الديار بدلا من ستة سابقا، وستتأهل الفرق الثمانية الأولى لمرحلة خروج المغلوب بينما تتنافس الفرق التي تحتل المركز التاسع لـ24 في مباريات ذهاب وإياب والمنتصر يتأهل لدور الـ16.

ونجح الدوري السعودي مؤخّرًا في استقطاب نجوم بارزين في كرة القدم العالمية، أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرّات إلى النصر، وحامل جائزة الكرة الذهبية 2022 الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد، والبرازيلي نيمار جونيور للهلال، بالإضافة إلي الجزائري رياض محرز والفرنسي نجولو كانتي والسنغالي ساديو ماني.