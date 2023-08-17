اختفاء مجوهرات وأحجار كريمة من المتحف البريطاني

اختفت مجوهرات وأحجار كريمة وزجاج يعود تاريخها إلى 1500 عام قبل الميلاد من المتحف البريطاني بلندن، وتمتد حتى القرن التاسع عشر ما جعل عمرها يقدر بـ 3000 عام.

وقال مسئولون بالمتحف أنه تم فصل الموظف، المسئول عنه سلامة وصيانة تلك المجموعة.

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن معظم هذه العناصر صغيرة وتم تخزينها فى غرفة مخصصة للأغراض الأكاديمية والبحثية.

حادث غير عادى

وتحدث هارتويج فيشر، مدير المتحف البريطانى، قائلا: "هذا حادث غير عادى .. أعلم أننى أتحدث نيابة عن جميع الزملاء عندما أقول إننا نتعامل مع حماية جميع العناصر الموجودة فى رعايتنا على محمل الجد، ويعتذر المتحف عما حدث، لكننا الآن قد وضعنا حدًا لذلك - ونحن مصممون على تصحيح الأمور".

في ظل هذا الوضع كشف فيشر، أن المتحف شدد إجراءاته الأمنية، وإنهم يعملون الآن على تقديم حساب تفصيلي للعناصر المفقودة أو التالفة.

ووفقا للتقرير، ظهرت التناقضات لأول مرة في وقت سابق من العام بعد أن اكتشف الموظفون المخالفات، أبلغوا أمناء المتحف، الذين اتصلوا لاحقًا بالشرطة، وتم إجراء مراجعة مستقلة أدت إلى تحديد الموظف الذى يعتقد أنه مسؤول.

وقال جورج أوزبورن رئيس المتحف: "أولويتنا الآن ثلاثية: أولاً، استعادة المسروقات .. ثانيًا، معرفة ما كان يمكن فعله لوقف هذا الأمر .. وثالثًا، القيام بكل ما يتطلبه الأمر بالاستثمار في سجلات الأمان والتحصيل، للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".