سلمه المفتاح بيده.. كواليس وفاة مسن على يد جاره في الطالبية

نجحت مباحث الجيزة في القبض على عامل بورشة، أنهى حياة رجل مسن لسرقته في الطالبية، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثمان أحد الأشخاص سنه 71 بالشقة سكنه يقيم بها بمفرده والكائنة بدائرة القسم.



أسفرت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك ورشة - مقيم بالعقار المواجه لمسكن المجنى عليه) .



عقب تقننين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظرا لإقامة المجنى عليه بمفرده وسابقة إعطائه نسخة من مفتاح شقته للاطمئنان عليه من حين لآخر عقد العزم على سرقته، حيث شاهد المجنى عليه خارجا من مسكنه فصعد للشقة لسرقتها وحال قيامه بالبحث عن ثمة مسروقات فوجئ بعودة المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات بسكين فأودى بحياته واستولى على متعلقاته (حافظة نقود وبداخلها مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - رخصة قيادة - عدد 2 كارت فيزا - هاتف محمول - تابلت).

وأضاف بقيامه بسحب مبلغ مالى من أحد الكروت (لعلمه برقمه السرى لسابقة قيامه بسحب مبلغ مالى للمجنى عليه) وإنفاقه المبلغ وبإرشاد المتهم أمكن ضبط المسروقات عدا الهاتف المحمول وقرر بتصرفه فيه بالبيع لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عصابة سرقة الموبايلات بأسلوب المغافلة في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط معلمين الكيف والسلاح في البحيرة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز وقسم شرطة دمنهور، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهودها عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري عبارة عن 5 بنادق خرطوش – طبنجة – 6 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة بحوزة 15 متهما لـ9 منهم معلومات جنائية، وضبط 17 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 24 متهما لـ15منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 1060 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص روج عملات افتراضية بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الافتراضية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على 106 أجهزة تعدين العملات الافتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (3 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.